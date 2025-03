Azbej Tristan: a kormány 5 millió forintos gyorssegélyt nyújt a mianmari földrengés túlélőinek

Megosztás itt:

Az államtitkár közölte, Mianmar népének most nemcsak élelmiszerre, vízre és orvosi ellátásra van szüksége, hanem reményre és szolidaritásra is. "Magyarország - keresztény értékeire és emberségére építve - ebben a nehéz pillanatban is a bajbajutottak mellett áll" - írta.

A politikus emlékeztetett, a múlt heti 7,7-es erősségű földrengés az elmúlt évszázad egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája volt Mianmarban. Hozzátette, a tragédia eddig legkevesebb 1700 halálos áldozatot követelt, csaknem 3400 sérültet és 300 eltűnt embert tartanak nyilván, a szakértők szerint azonban a számok tovább emelkedhetnek.

Azbej Tristan felhívta a figyelmet arra, hogy az összeomlott épületek romjai alatt még mindig túlélők után kutatnak, miközben az ország polgárháborús helyzete, valamint a megrongálódott infrastruktúra jelentősen megnehezíti a mentési munkálatokat és a humanitárius segítségnyújtást.

Forrás: MTI

Fotó: MTI