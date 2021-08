Az uniós államoknak növelniük kell a betelepítési kvótákat

Kabulból Üzbegisztán fővárosába, Taskentbe menekítettek 26 magyar állampolgárt - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Már 1 millió 35 ezren töltötték ki a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációs kérdőívet - közölte a kormányzati közösségi oldal. Semmi keresnivalója a gender-ideológiának az óvodákban és iskolákban az oktatási tárca korábbi vezetői szerint. Fodor Gábor egykori közoktatási miniszter a Magyar Nemzetnek elmondta: nem lenne szerencsés, ha amerikai példára hazánkban is transzneműek részvételével igyekeznének érzékenyíteni az óvodásokat a különböző LMBTQ-szervezetek. A beoltottak száma 5 millió 688 ezer, közülük 5,5 millióan már a második oltását is megkapta. Folyamatosan oltják a 12 és 18 év közötti fiatalokat. Az érintettek regisztráció után leggyorsabban az oltópontokon kaphatják meg a vakcinát. A korosztályból eddig minden negyedik kapta meg legalább az első oltást. Vannak járványügyi kockázatai az augusztus 20-i ünnepi rendezvényeknek, de az átoltottság, a szabadtér és a jó idő mind a vírus ellen dolgozik - mondta Rusvai Miklós Magyarország élőben című műsorunkban. A virológus szerint nem ússzuk meg a negyedik hullámot. Számítása szerint szeptember végén nőhet meg a regisztrált új fertőzöttek száma, ekkor nem kizárt, hogy újra elő kell majd venni a maszkot. A második negyedévben a gazdaság visszatért a járvány előtti teljesítményhez - kommentálta Nagy Márton miniszterelnöki főtanácsadó a csaknem 18 százalékos GDP-növekedést jelző statisztikai adatokat. Dobrev Klára most a munkavállalók és a szakszervezetek mellett kampányol, azonban azt elfelejti, hogy amikor a férje volt kormányon, sokkal több munkanélküli volt - mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Hollik István emlékeztetett: a baloldal kormányzása alatt nem növelték, hanem csökkentették a béreket, a tanároktól, orvosoktól és a köztisztviselőktől egyhavi juttatást is elvettek. Összesen négy alkalommal juthatnak idén extra állami juttatáshoz a nyugdíjasok: két kifizetést már kézhez is kaptak, a másik kettő novemberben fut be a több mint két és fél millió címzetthez - mondta el Tállai András államtitkár. A rendszerváltás óta nem dolgoztak annyian, mint most, a foglalkoztattak száma a 4,7 milliót közelíti, a négyszázalékos munkanélküliség Európában az egyik legalacsonyabb - mondta Bodó Sándor államtitkár. A második negyedévben 657 milliárd forinttal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona - derül ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adataiból. Minden negyedik építőipari szereplőnél talált valamilyen jogsértést az adóhivatal - közölte Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. A magyar kormány továbbra is a keresztény úton halad - mondta a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor hangsúlyozta: a magyarok büszkék lehetnek őseikre, akik életüket és vérüket áldozták azért, hogy a magyar emberek szabadok lehessenek. Nagyszabású Szent István-napi rendezvénysorozattal készülnek idén az augusztus 20-i hosszú hétvégére. A hagyományos ünnepi programok mellett komoly- és könnyűzenei koncertek, fesztiválok, történelmi bemutatók, látványos felvonulás, kiállítások, sportesemények, művészeti programok, valamint gasztronómiai élmények is várják a látogatókat. Telt házzal üzemelnek a hosszú hétvégén a balatoni szállodák. A legtöbb helyen már hónapokkal ezelőtt lefoglalták a szobákat. Közel másfélezer külhoni magyar szervezet nyert támogatást a Nemzeti Újrakezdés Program első szakaszában - jelentette be Potápi Árpád János államtitkár. Magyarország 10-20 olyan afgán állampolgár befogadását tervezi, akik az elmúlt években segítették a magyar katonák munkáját az ázsiai országban - mondta Bakondi György Magyaroszág élőben című műsorunkban. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója közölte: a magyar kormány nemet mond a tömeges bevándorlásra. Kabulból Üzbegisztán fővárosába, Taskentbe menekítettek 26 magyar állampolgárt Magyarország katonai szövetségesei - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Önálló magyar mentőakció indul Kabulba, senkit nem fognak otthagyni - hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az Afganisztánból elmenekült elnök, az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodó Asraf Gáni közölte: egyeztetéseket folytat lehetséges visszatéréséről. Nagy-Britannia minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy Afganisztánban ne alakuljon ki humanitárius válság - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Az amerikai csapatok az amerikaiak evakuálásának augusztus 31-i határideje után is Afganisztánban maradhatnak - közölte szerdán Joe Biden elnök. Angela Merkel német kancellár és Joe Biden amerikai elnök a szoros együttműködés szükségességéről beszélt Afganisztánnal kapcsolatban szerdai telefonbeszélgetése során - közölte Steffen Seibert német kormányszóvivő. Recep Tayyip Erdogan török elnök egy televíziós interjúban közölte, hogy országa kész együttműködni az Afganisztánban újonnan hatalomra került tálib vezetéssel. Legalább három ember meghalt és többen megsebesültek az afganisztáni Dzsalálábádban egy tálibellenes tüntetésen. Növelniük kellene a betelepítési kvótáikat az uniós tagállamoknak - jelentette ki a belügyekért felelős uniós biztos. Ylva Johansson elmondta: a közvetlen veszélyben lévő embereket segíteni kell, ezért az uniós tagállamoknak több legális bevándorlási lehetőséget kell biztosítaniuk. A koronavírus-fertőzöttek száma 209,2 millió, a halálos áldozatoké 4,39 millió a világon. Szeptember elsejétől csak oltási igazolással, negatív PCR-teszttel vagy a koronavírus okozta betegségből történő felgyógyulást igazoló dokumentummal léphetnek be Észak-Macedóniába a külföldiek és az észak-macedón állampolgárok. Észtországban ötször többen haltak bele az idei év első felében a koronavírus okozta betegség szövődményeibe, mint tavaly egész évben. Több ezren tüntettek a lett főváros, Riga központjában szerdán a koronavírus elleni korlátozások és a kötelező védőoltás ellen. A koronavírus elleni oltás felvételére buzdító felhívást tett közzé Ferenc pápa. Hangsúlyozta, hogy csak így lehet véget vetni a világjárványnak. Iszlamista szélsőségesek legalább 47 embert öltek meg Burkina Faso északi részén. Mianmarban meghaladta az ezret a februári katonai hatalomátvétel nyomán kitört zavargások halálos áldozatainak a száma. Irán megerősítette, hogy hiteles a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség jelentése, amely szerint a perzsa állam fokozta urándúsításának mértékét. Bécs után az Egyesült Államok berlini nagykövetségén is észleltek rejtélyes eredetű megbetegedéseket, amelyek hasonlítanak a havannai amerikai nagykövetség munkatársai körében regisztrált esetekre - közölte a Der Spiegel című német lap. Tovább emelkedett, és már jócskán meghaladta a kétezret a szombati haiti földrengés halálos áldozatainak száma az ország polgári védelmi igazgatóságának beszámolója szerint. Bőröndbe bújtatva próbált Magyarországra juttatni egy afgán tinédzsert egy román nő a nemzetközi vonaton - közölte a román határrendészet. Megkezdődött minden idők legnagyobb szabású, több napon át tartó Szent István-napi fesztiválja. Minden idők legnagyobb tűzijátékát láthatjuk majd - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy fogalmaz: Idén is számos program várja az érdeklődőket a fővárosban az augusztus 20-i hosszú hétvégén. Minden adott az augusztus 20-i ünnep rendezvénysorozatának zavartalan lebonyolításához - mondta Kovács Zoltán államtitkár. Hőség és heves zivatar sem valószínű a következő napokban, így az időjárás várhatóan nem zavarja meg a többnapos ünnepi programsorozatot - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok az augusztus 20-i ünnephez igazították a járatok közlekedési rendjét - közölte a vasúttársaság. Labdarúgó Bajnokok Ligája selejtező, első mérkőzés: Young Boys (svájci) - Ferencvárosi TC 3:2 Labdarúgó NB I: ZTE FC - Puskás Akadémia FC 1:3 Tíz sportágban és 81 versenyszámban szerepelnek magyar sportolók a jövő kedden kezdődő tokiói paralimpián. A koronavírus-járvány miatt törölték a Forma-1-es világbajnokság idei versenynaptárából az októberre kiírt Japán Nagydíjat. A története első elit-világbajnokságára készülő magyar női jégkorong-válogatott 4:2-re kikapott Japántól felkészülési mérkőzésen.