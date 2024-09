Az unió is foglalkozik a természeti csapással és annak következményeivel + videó

Megosztás itt:

Ma reggel mutatta volna be Orbán Viktor az uniós elnökség fő célkitűzéseit itt a parlamentben, ugye ez meghiúsult, hiszen a miniszterelnök az árvízi védekezésben vesz részt. Helyette a kialakult helyzet miatt az Európai Parlament napirendjére vette a közép-európai katasztrófahelyzetet és erről vitáztak a képviselők. Az ülést Jonaz Zlenacic válság kezelési biztos nyitotta meg, aki azt mondta hogy a válságok időszakát éljük és fel kell készülni arra, hogy ezek intenzitása nőni fog és gyakran elő fog fordulni ilyen. Európa melegszik a legjobban a kontinensek közül ezért összefogást sürgetett valamint azt, hogy fektessen az Európai Unió a válságkezelésbe a válságok megelőzésébe. Szerinte egy euró befektetett pénz kettő-tíz euró közötti megtakarítást fog majd eredményezni.

A képviselők a kialakult helyzetről vitatkoztak, felszólalt Gál Kinga is, a Patrióták frakció alelnöke, fideszes parlamenti képviselő aki azt mondta, hogy derekesan helytállnak a magyarok a védekezésben és köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki ebben részt vesz, Közép-Európa régen nem látott ilyen komoly árvizet. A magyarok összefogtak, sőt a magyar elnökség azonnal lépett, azonban emellett még azt is kérte, hogy az Európai Bizottság szokásos hosszan elnyúló, adminisztratív buktatókkal ellátott mechanizmusát átlépve azonnal siessen az érintett tagállamok segítségére, mert a segítségre most van szükség.