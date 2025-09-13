Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 13. Szombat Kornél napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Az unió gazdagabb tagállamai az „oszd meg és uralkodj" elvét követik a költségvetési tárgyalások kapcsán

2025. szeptember 13., szombat 08:21 | Világgazdaság
Bécs EU költségvetés Európai Unió

Az EU leggazdagabb országai titkos találkozót tartottak Bécsben, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki a közelgő uniós költségvetési tárgyalásokra. Jelentős törésvonalak alakultak ki az országok között, végül mindenkinek engednie kell majd az álláspontjából.

  • Az unió gazdagabb tagállamai az „oszd meg és uralkodj

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Az Európai Unió leggazdagabb országai titkos találkozót tartottak Bécsben, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki a közelgő, többéves uniós költségvetési tárgyalásokra. A megbeszélések arra irányulnak, hogy a gazdagabb tagállamok egységes álláspontot alkossanak, különösen a kisebb vagy kohéziós alapokat támogató országokkal folyó tárgyalások előtti előkészületként.

A tervezet az EU 27 tagállamát alapvetően két nagy csoportba osztják. Az egyik oldalon állnak az úgynevezett nettó befizetők, mint Svédország és Franciaország, akik többet fizetnek be, mint amennyit kapnak a közös költségvetésből. Ezek az országok igyekeznek visszafogni a költségvetés nagyságát és a költekezést.

A másik táborban a dél- és kelet-európai országok tartoznak, például Olaszország, Spanyolország és Lengyelország, akik nagyobb kiadások mellett állnak ki. A csoportokon belül is jelen van a megosztottság: Franciaország az agrártámogatások kérdésében inkább Lengyelországhoz áll közelebb, mint Németországhoz.

Az országok igyekeznek ezeket a ellentéteket csoportjukon belül rendezni, hogy közös álláspontot alakítsanak ki a költségvetés méretéről. A bécsi megbeszéléseket az EU két nagyhatalma, Franciaország és Németország vezette. Egy uniós diplomata elmondása a Politicónak elmondta: a nettó befizetők között végül Franciaország és Németország dönt a számokról, a többiek pedig követik az irányvonalukat. 

A másik oldalt Lengyelország vezeti, mely a legtöbb közösségi forrást kapja jelenleg az unióból. 

A magyar kormány és Lengyelország közötti fagyos viszony teret engedett a mediterrán országoknak, hogy nagyobb szerepet vállaljanak, emiatt szeptember elején Málta elnökletével üléseztek a dél- és kelet-európai államok szakértői. Az ilyen zárt körű, titkos találkozók kulcsfontosságúak, mivel sokszor itt születnek a fontos döntések.

Az Európai Bizottság nagy erőkkel lobbizik a tagállamoknál, hogy az eredeti javaslathoz minél közelebb maradjanak a végső megállapodás során. Piotr Serafin költségvetési biztos feladata lesz a korábbinál szétaprózott blokkok közötti közvetítés. A politikusnak a két csoport mellett a tagállamokkal is tárgyalnia kell.

A tapasztalatok szerint mindenkinek engednie kell majd az álláspontjából, de eddig mindig sikerül megállapodásra jutni. Mint ismert, az Európai Unió közel 2000 milliárd eurós tervezetet javasolt a következő többéves pénzügyi keretére (MFF), amely a 2028–2034 közötti időszakot fedi le. Ez jelentős növekedést jelent a korábbi, mintegy 1,2 ezermilliárd eurós 2021–2027-es büdzséhez képest.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Ez lett a legnépszerűbb csalási módszer az önkiszolgáló kasszáknál!

„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban

Túl kicsi a fapados öltöző Szarvaskenden, nem akármilyen helyiséget kap a Fradi

Ilyen büntetést kaphatnak Magyar Péter és szabadcsapatai az újságírók bántalmazásáért

Négy csillagjegy, akire rátalál a szerencse a következő napokban

Csak lábra célzott

Szörnyű tragédia, ketten meghaltak egy balatonfüredi háztűzben

Mi legyen az ebéd hétvégén? 2 nap, 2 menü, hogy megkönnyítsük a dolgod

Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek

További híreink

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Az ENSZ elé vitték a lengyel területre berepült orosz drónok ügyét

Orbán Viktor: A magas adó elszegényíti a középosztályt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Donald Trump: elfogták a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetőjét
2
A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után
3
Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó
4
Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek
5
A férfit az apja vette rá, hogy adja fel magát + videó
6
280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó
7
A magyar baloldal célkeresztbe vette a jobboldal politikusait
8
Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban
9
Vezércikk - Trump, Fico, Charlie Kirk mind találkoztak azzal, hogy mit jelent a demokratikus párbeszéd a baloldalon + videó
10
Leleplezés: nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

 Mark Rutte NATO-főtitkár bejelentette a Keleti Őrszem hadművelet elindítását, amely megerősíti a szövetség keleti szárnyát a lengyel légtérben történt drónincidens miatt. Nagy-Britannia, Dánia, Németország, Franciaország és más tagállamok erői egyesítik lég- és földi védelmüket – közölte a Reuters.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!