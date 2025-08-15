Az ukrán ombudsmani hivatal jelentése szerint nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén + videó

Megosztás itt:

A bemutatott videón az látszik, hogy a férfi a mentőknek magyarázza el, hogy fájdalmai vannak, ennek ellenére azt várják el tőle, hogy egyedül szálljon be a járműbe. Sebestyén Józsefet ezt követően a pszichiátriára szállították, ahol nem sokkal később belehalt az elszenvedett sérülésekbe.

Egy magát ápolónak kiadó férfi az Euronewsnak adott interjúban azt állította: nem voltak verésnyomok és sérülések Sebestyén József testén. A férfiról később kiderült: az ukrán biztonsági szolgálattal működött együtt, csakúgy mint a halotti bizonyítványt kiállító orvos.

Ennek ellenére a most lezáruló ukrán ombudsmani vizsgálat arról számolt be, hogy nem voltak erőszakra utaló sérülés jelei Sebestyén József testén - erről a Szabad Európa írt. Az ombudsmani hivatal, portálhoz eljuttatott közleményben kiemeli: a férfit 2025 júniusában mozgósították; azonban június 18-án engedély nélkül elhagyta a kijelölt katonai egységet; mígnem június 24-én saját maga jelentkezett a Beregszászi Központi Kórház sürgősségijén. Az igazságügyi orvosszakértő július 6-án állapította meg a halál tényét; a levél szerint a halált betegség okozta, és erőszakra utaló sérüléseket nem rögzítettek.