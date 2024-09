Az ukrán kormány azt tervezi, hogy minden adóbevételt biztonsági és védelmi célokra költ

A kijevi kormány azonban számíthat az Európai Uniótól és az Egyesült Államoktól érkező, több mint 100 milliárd dolláros támogatásra és a G7- kezdeményezésére létrehozott 50 milliárd dolláros hitelre, amire a befagyasztott orosz jegybanki eszközök kamatai szolgálnak fedezetül. Ez utóbbi megoldásnak a részleteit azonban még nem véglegesítették. Ukrajna mindemellett az állami vagyon egyes elemeinek piacra dobásával is igyekszik forráshoz jutni, még ha pont a háború miatt az értékesítés meglehetősen nyomott áron történhet is.

Oroszország Ukrajna elleni inváziója az ország költségvetését is érzékenyen érintette, amit Ukrajna szövetségeseinek pénzügyi támogatásai tartanak lélegeztetőgépen. Ukrajna mindemellett a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) is részesül finanszírozásban és hadikiadásait a szövetségeseitől érkező fegyverszállítások is mérséklik. Az ország biztonsági és védelmi erőinél azonban több, mint egymillió ember szolgál, akiknek fizetést is kell biztosítani.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.