Több nagy horderejű korrupciós eset került napvilágra Ukrajnában az utóbbi hónapokban az orosz invázió közepette és az uniós csatlakozási törekvések árnyékában. Ezek alapján Volodimir Zelenszkij elnök és a kormányzat eddig csődöt mondott a korrupció elleni fellépésben, ami a háborús időkben kritikus lehet a nyugati támogatás fenntartásához.

Villongások a hadsereg vezetésében

Január végén a Reuters számolt be arról, hogy az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda vizsgálatot indított Rusztem Umerov védelmi miniszter ellen hatalommal való visszaélés gyanúja miatt.

A vizsgálatot az Anti-Corruption Action Centre nevű civil szervezet kezdeményezte, miután Umerov nem hosszabbította meg a Védelmi Beszerzési Ügynökség (DPA) vezetőjének, Maryna Bezrukovának a megbízatását, és nyilvánosan bírálta az ügynökség hatékonyságát. Umerov azzal indokolta döntését, hogy a DPA nem teljesítette megfelelően a fegyverbeszerzési feladatait, amelyek kulcsfontosságúak Ukrajna orosz agresszió elleni védekezésében. A miniszter szerint a beszerzések nem hozták meg a várt eredményeket a frontvonalon harcoló katonáknak.

A belső konfliktusok nyilvánosságra kerülése és a DPA vezetőjének eltávolítása aggodalmat keltett a nyugati szövetségesek körében, különösen az Egyesült Államokban, hiszen Donald Trump elnök éppen felülvizsgálta az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást.

A Reuters 2025. január 28-i cikke szerint Ukrajnában menesztették Dmytro Klimenkov helyettes védelmi minisztert, aki a fegyverbeszerzésekért volt felelős. A döntés hátterében belső konfliktusok állnak a Védelmi Beszerzési Ügynökség működésével kapcsolatban. A G7-ek diplomatái gyors megoldásra szólítottak fel, hogy megőrizzék a bizalmat, valamint a NATO-elvárásoknak megfelelő jó kormányzást.

Hibás töltények, túlfizetett lengyel beszállító

Az amerikai sajtó már a múlt év végén írt az ukrán hadiiparban tapasztalható visszásságokról, amelyek rontják az ország védelmi képességeit is. A The Washington Postban megjelent, hogy hibás aknavetőtöltények miatt láttak napvilágot korrupciós vádak az ukrán védelmi iparban – több tízezer hibás lőszert gyártottak helyben. A Korrupcióellenes Akcióközpont, Ukrajna egyik vezető független korrupcióellenes felügyelete petíciót nyújtott be az Ukrán Biztonsági Szolgálathoz (SBU), amelyben az ország védelmi és stratégiai ipari minisztériumainak, valamint az Ukroboronprom nevű állami védelmi ipari konszern tisztviselőinek vizsgálatát kérte.

A beadvány szerint a fenti kormányzati szervek tisztviselői olyan cselekményeket követtek el, melyekkel akadályozták az aknavetőtöltények rendeltetésszerű használatát, ezzel károsítva az ország védelmi képességeit.

Daria Kaleniuk, a központ ügyvezető igazgatója szerint a tények alapján kétség sem férhet ahhoz, hogy a minőség-ellenőrzés felelősei tudatában voltak a hibáknak, és szándékosan engedték azokat továbbküldeni az ukrán fegyveres erőkhöz. Vitaliy Shabunin, a központ igazgatóságának vezetője egy másik független kormányzati ügynökségnek – Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Irodájának – is jelzett. Eszerint egy lengyel céget mintegy kilencvenmillió dollárral fizettek túl a szállított fegyverekért. Ami a 120 mm-es lövedékeket illeti, az egyik egység katonái csupán tíz százalékban tudták sikeresen felhasználni azokat. Herman Smetanin stratégiai iparági miniszter még tavaly novemberben mondta azt az ukrán parlamentben, hogy egy 54 ezer darabos szállítmány csaknem felét kellett kicserélni. A sajtó pedig közel százezer hibás töltényről számolt be.

Egy februári Newsmax-cikk szerint Kyrylo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok által Ukrajnának nyújtott segélyek felhasználásával kapcsolatban. Budanov hangsúlyozta, hogy nem feltétlenül korrupcióról van szó, hanem arról, hogy pontosan meg kell határozni, hová került a pénz, és ki volt a végső kedvezményezett. Példaként említette a lőszerek beszerzését, ahol nem mindig világos, hogy ki profitált valójában az üzletekből.

Átláthatatlan amerikai segélyezés

A The Washington Times által közölt véleménycikkben azt boncolgatták, hogy az Egyesült Államok az Ukrajnába tartó fegyverek esetleges ellopásával kapcsolatban vizsgálódott. A katonaság vezető pszichiáterének illegális gazdagodása mellett a The Kyiv Independent novemberi beszámolója szerint két katonai logisztikai parancsnokot azzal vádoltak, hogy 662 ezer dollárt loptak el azáltal, hogy felduzzasztották a repülőgép-alkatrészek költségeit.

A republikánusok szerint a Biden-adminisztráció soha nem járult hozzá olyan felülvizsgálathoz, amely pontosan nyomon követné az Ukrajnának szánt pénz útját. 2025 februárjában az amerikai védelmi minisztérium, a külügyminisztérium és a USAID főfelügyelői közös jelentést tettek közzé, amelyben arra figyelmeztettek, hogy Ukrajna továbbra is több szinten küzd a hivatali korrupcióval. 2022 és 2024 között egy szervezett csoport milliókat sikkasztott el az államilag finanszírozott Ukrajnai Vasutaktól.

Az elnök Zelenszkij egykori tanácsadója is a tíz letartóztatott között volt, ő 2,1 millió dollárt lopott a vádak szerint. Az Országos Rendőrség egykori bűnügyi nyomozásvezető-helyettesét pedig az a vád érte, hogy különösen nagy összegű jogosulatlan haszonszerzésre bujtott fel egy országgyűlési képviselőt – aki ellen nyolcvanezer dolláros kenőpénz kérése miatt emeltek vádat.

Kenőpénzért szolgálat alóli felmentés

Az év elején a BBC írt arról, hogy az ukrán hadsereg főpszichiáterét egymillió dolláros korrupció vádjával tartóztatták le. A katonaorvos illegális gazdagodása az orosz invázió 2022. februári kezdete óta zajlott. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat közleménye szerint a férfi tagja volt annak a bizottságnak, amely a katonai alkalmasságról döntött. Az SBU közleményében nem nevezték meg a gyanúsítottat, de korábban egy Oleh Druz nevű férfit az ukrán fegyveres erők főpszichiátereként azonosítottak. Ő három kijevi – vagy környékbeli – lakás tulajdonosa volt, emellett Odesszában is volt ingatlana. Vagyonát gyarapította továbbá két telek, több BMW luxusautó, otthonában pedig 152 ezer dollár és 34 ezer euró készpénzt találtak. A férfi nem jelentette be az ingatlant, melyet felesége, lánya, fiai és más személyek nevén tartottak nyilván. Az illegális gazdagodás, valamint a hamis nyilatkozattétel miatt tíz év börtönre ítélhetik.

Tavaly az ukrán parlament megszavazta a katonai orvosi bizottságok megszüntetését, miután több tisztviselőt azzal vádoltak, hogy kenőpénzt fogadtak el a katonai szolgálat alóli felmentésért cserébe.

