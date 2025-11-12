Az ukrán elnök azért akarta megszüntetni a korrupcióellenes hivatalt, nehogy kiderüljenek a saját ügyei + videó

Megosztás itt:

A korrupcióellenes iroda szerint Zelenszkij jó barátja egy olyan hálózatot működtetett, amelyben az állami atomenergia-vállalat alvállakozóinak 10-15 % kenőpénzt kellett fizetniük a megrendelésekért, és ezzel Mindics majdnem 5 milliárd dollárt keresett. Zelenszkij és az oligarchák kapcsolata már a 2019-es kampányban is felmerült. Akkor az ország legnézettebb adójának milliárdos tulajdonosa azzal támogatta a politikussá avanzsált színészt, hogy a tévéadó főműsoridejének jelentős részében őt futtatta. Sőt az ukrán elemzők szerint ez a népszerűség jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy elnökké válasszák Zelenszkijt.