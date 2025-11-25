Egy hete került nyilvánosságra, hogy egy háborús maffiacsoport tartotta kézben az ukrán energetikai ágazatot, amelynek a vezetője, Timur Mindics, Zelenszkij legközelebbi barátja és korábbi üzlettársa volt. Mindicsnél és a többi hét gyanúsítottnál óriási mennyiségű készpénzt foglaltak le. Az ügy miatt vált nyilvánossá Mindics színaranyból készült vécéje és bidéje is, amelyet egy ukrán képviselő fotózott le.
Külföld
Az ukrán ellenzéki lapok szerint Timur Mindics csak végrehajtó volt, nem ő vezette a háborús maffiát + videó
2025. november 25., kedd 12:00 | HírTV