Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 25. Kedd Katalin napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Az ukrán ellenzéki lapok szerint Timur Mindics csak végrehajtó volt, nem ő vezette a háborús maffiát + videó

2025. november 25., kedd 12:00 | HírTV

Az ukrán sajtó közben arról írt, hogy Zelenszkij kabinetfőnöke, a nagy hatalmú Andrij Jermak koncepciós pert akart indítani a korrupcióellenes ügyészség vezetője ellen. Sőt, Zelenszkij pártjának frakcióvezetőjét is vád alá akarta helyeztetni, mert a képviselő nem hajlandó hallgatni a kormány körüli korrupcióról.

  • Az ukrán ellenzéki lapok szerint Timur Mindics csak végrehajtó volt, nem ő vezette a háborús maffiát + videó

Egy hete került nyilvánosságra, hogy egy háborús maffiacsoport tartotta kézben az ukrán energetikai ágazatot, amelynek a vezetője, Timur Mindics, Zelenszkij legközelebbi barátja és korábbi üzlettársa volt. Mindicsnél és a többi hét gyanúsítottnál óriási mennyiségű készpénzt foglaltak le. Az ügy miatt vált nyilvánossá Mindics színaranyból készült vécéje és bidéje is, amelyet egy ukrán képviselő fotózott le.

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Vezércikk – Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt + videó

Így lesz még finomabb a rakott krumpli, ezt használd tejföl helyet

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, a teljes gazdasági tervezet nyilvánosságra került

Az Aldiban csak 999, máshol több ezer forint - nélküle nincs karácsony!

Brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Az európai vezetők rettegnek a háború utáni elszámoltatástól + videó

A legfinomabb mézeskalácsok és mézeskalácsos sütemények receptjei

Azonnali kérdések és válaszok órája a parlamentben – élőben a HírTV műsorán

További híreink

Azonnali kérdések és válaszok órája a parlamentben – élőben a HírTV műsorán

Fehér Ház: A genfi amerikai-ukrán egyeztetés után érzékelni az optimizmust

Megszólalt a távozó edző: Boér Gábor ultimátumot kapott a Videoton vezetésétől + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az amerikai pénzügyminiszter élesen nekiment az orosz szankciókon pörgő Európának
2
Orbán Viktor: Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre
3
Vezércikk – Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt + videó
4
Új irány az energiastratégiában: Magyarország Szlovákia irányába indít gázszállítási kapacitásbővítést
5
Napindító – Kellog: Két méterre vagyunk a háború végétől + videó
6
Domokos-jelentés: Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak
7
Tarr Zoltán: Brüsszel mindent jól csinál a migrációval kapcsolatban + videó
8
Világgazdaság az orosz-ukrán háború kapcsán: „Nyugaton megy a többlépcsős ködösítés ezerrel"
9
Lázár János: A Trump-elnökség korszaka a korábban leosztott lapok újraosztását jelenti számunkra + videó
10
Komment – Lázadnak a tiszások a jelöltválasztás miatt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!