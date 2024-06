Az Ukrajnával folytatandó EU-csatlakozási tárgyalások keretdokumentumába minden magyar feltétel belekerült

Kijelentette: Ukrajnának, a magyarság képviselőinek bevonásával kisebbségi akciótervet kell készítenie és a külgazdasági és külügyminisztérium által felterjesztett 11 pontban felsorolt problémákat meg kell oldania, amit az Európai Bizottság is ellenőrizni fog. Közölte továbbá: fontos előrelépés az is, hogy szintén európai uniós garanciákat kap az 1991-ben elfogadott ukrán-magyar alapszerződés végrehajtása is. Ez diplomáciai siker a magyar fél részéről, a kárpátaljai magyarság számára pedig óriási eredmény az utóbbi években elvesztett jogaik visszaszerzését illetően - értékelte a döntést Bocskor Andrea.

