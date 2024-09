Az ukrajnai háborúról és a kárpátaljai magyarság helyzetéről is tárgyalt Washingtonban az Országgyűlés külügyi bizottságának alelnöke

A politikus beszámolt arról is, hogy hosszabb megbeszélést folytatott az Egyesült Államok külügyminisztériumának kelet-közép-európai térségért felelős főosztályvezetőjével, akivel elsősorban az ukrajnai háborúval kapcsolatos magyar álláspontról és magyar béketörekvésről tárgyaltak. Juhász Hajnalka hangsúlyozta: a megbeszélés módot adott arra is, hogy felhívja az amerikai adminisztráció képviselőjének figyelmét arra, hogy az Ukrajnával kapcsolatban elfoglalt magyar álláspontot befolyásolja az a tény, hogy Kárpátalján jelentős magyar nemzeti közösség él.

