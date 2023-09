Az ukrajnai háború veteránjait fogadta Vlagyimir Putyin

Megosztás itt:

Ukrajnából hazatérő veterán harcosokkal találkozott a Kremlben Vlagyimir Putyin. Oroszország elnökéhez egy rangos látogató is érkezett a Kremlbe: a Wagner-zsoldoscsoport egy korábbi parancsnoka Andrej Trosev, aki már az orosz hadügynek dolgozik. Putyin elnök elmondása szerint a korábbi Wagner-parancsnok ismeri az Ukrajnában harcoló önkéntes egységek harcmodorát, így tudja, hogy hogyan lehet azokat hatékonyabban bevetni. Trosevet emellett azzal is megbízta az orosz elnök, hogy vegye át az irányítást a Wagner-maradványai felett.

Eközben a frontvonalakon tovább dúlnak a harcok. A legnagyobb pusztítást továbbra is a légi csapások végzik, ezért mindkét fél folyamatosan erősíti a légvédelmét. Az orosz hadsereg egy ukrán vadászgép kilövéséről is beszámolt, míg Kijev állítja, több Föderációs légvédelmi rendszert is megsemmisítettek.

Kelet-Ukrajnába pedig megérkeztek az amerikai Abrams harckocsik. Az ukrán harcosok abban bíznak, hogy az Abramsek fejlett páncélzata és fegyverzete jobb esélyeket biztosít majd nekik a harcmezőn.

A nyugati fegyverek azonban eddig nem hoztak áttörést az ukránok számára a harcmezőn: az oroszok számbeli fölénye és a megerősített védelmi vonalak leküzdhetetlen akadályt jelentettek a kijevi csapatok számára.