Az újságíró-gyilkosságtól Sorosig – káosz Szlovákiában

Kijátszotta a Soros-kártyát a szlovák miniszterelnök is: a szlovák államfőt gyanúsította meg a Soros Györggyel való összejátszással és az állam destabilizálásának szándékával. Andrej Kiska államfő ugyanis vasárnap azt nyilatkozta, hogy kormányátalakításra vagy előre hozott választásra van szükség, mert az újságíró-gyilkosság miatt megrendült a közbizalom a kormányzatban.

Ján Kuciak tényfeltáró újságíró és barátnője meggyilkolása alapjaiban rengette meg a szlovák belpolitikát. A riporter éppen a szlovák állam és az olasz maffia összefonódásairól szóló cikkén dolgozott, amikor otthonában agyonlőtték. Írása szerint a calabriai maffia emberei szlovák kormányzati emberek segítségével jutottak jogtalanul uniós támogatási pénzekhez.

A szlovák ellenzék és média a gyilkosságot kezdettől fogva politikai indítékú ügyként tálalta. A közfelháborodást növelte, hogy az őrizetbe vett hét gyanúsítottat a hétvégén a rendőrség bizonyítékok híján szabadon engedte.

Az államfő ezt követően állt ki a nyilvánosság elé vasárnap, és a kormány felelősségéről beszélt a közbizalom elvesztésében. A kormány átalakítását vagy előre hozott választásokat sürgetett.

„Vajon miért vett részt a Szlovák Köztársaság államfője egy titkos találkozón egy rossz nevű alakkal? Soros Györgyre gondolok” – e szavakkal reagált hétfőn a szlovák miniszterelnök.

Robert Fico kijátszotta a Soros-kártyát is az államfő ellen, aki tavaly ősszel New Yorkban állítólag négyszemközt találkozott a befektetővel. Fico szerint ez gyanús, és összefügghet azzal, hogy az elnök most a szerinte államcsínyt végrehajtani akaró ellenzék mellé áll.

„Ha bármilyen problémánk van, akkor azt a koalíciós partnerekkel megoldjuk házon belül. Nincs szükségünk hozzá az államfőre, aki megmondja, mit kell tennünk” – mondta Fico.

A szlovák alkotmány alapján az államfőnek valóban nincs jogköre a parlament feloszlatására. Ugyanakkor a koalíció két másik tagja megrendült: a Szlovák Nemzeti Párt kész egyeztetni az államfővel, a kisebbik partner, a Most–Híd pedig a belügyminiszter lemondásától teszi függővé a kormányban maradását.