Az új tervek szerint június 11-én indul az űrbe Kapu Tibor + videó

"Üdvözlöm a kedves nézőket! Nem a kapszula hibája miatt halasztották el Kapu Tiborék 10-én reggelre, keleti parti idő szerint reggelre kiírt fellövését. Ezt a hírt kaptuk magukat megnevezni nem kívánó, de megerősített forrástoktól, a Hunor illetve az Exiomtól is. Miről van tehát szó? Arról van szó, hogy a magas légkörben egy hatalmas vihar tombol, tehát nem itt az utasszállító gépek ahol repülnek hanem jóval felette, amely veszélyes lehet az űr küldetésre. Hol van ez a vihar? New York térségében, hiszen arrafelé kanyarodik a Dragon űrhajónak az útja, ahogy a nemzetközi űrállomás felé megy. És pont abban a magasságban érne New York-hoz, ahol ez a bizonyos vihar. Akik tehát azon aggódtak volna, hogy a kapszulának esetleg bármilyen problémája van, azokat megnyugtatták, hogy nem erről van szó. Pont a küldetés biztonsága érdekében tolják egy nappal ezt a fellövést. Pontosabban egy kicsivel kevesebbel, mert 22 perccel korábbra hozták, 8 óra 00 percre keleti parti idő szerint. Még egy érdekes dolgot szeretnék elmondani, miért pont itt vagyunk a Cape Canaveral-i kikötőben. Azért, mert itt a bal vállam mellett, a fehér daru előtt láthatnak egy ilyen kéménynek kinéző fekete csövet. Az nem kémény. Az a Falcon 9-es visszatérő egysége, amelyet a múlt héten lőttek fel innen és azon a bizonyos uszályon áll, amelyik az óceán közepén elkapja a visszatérő egységet. Kormos, koszos, ennyire elhasználódik egy start során. Innen órákon belül el fogják vinni és valószínűleg a SpaceX báziság tisztítják majd meg, hogy újra lehessen hasznosítani, hiszen ez egy újrahasznosítható rakéta. És érdekességképpen mondom, hogy itt a másik vállam fölött ez a kék dokkolóegység az pedig a Blue Origin elkapó része, elkapó uszálya. Ugye Katy Perry-ék ezzel hajtották végre azt a bizonyos űrugrást. Ezek tehát a friss hírek innen Floridából, a híradót Velkovics Vilmos tudósította."