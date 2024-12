Az új olasz migrációs törvénycsomag szigorítja a családegyesítést és a civilszervezetek tengeri tevékenységét

“Az állam, és ne az emberkereskedők mondják meg, ki léphet be az országba!" - jelentette ki a felsőházi szavazást követően Alberto Balboni, az Olasz Testvérek (FdI) kormánypárt egyik szenátora, a párt biztonságpolitikai felelőse e civilszervezetekre utalva. Hozzátette, hogy az emberkereskedők egyetlen céljának a migránsok bőrén szerzett anyagi haszon számít, ezért a civilszervezetek, amelyek “a mentést jól jövedelmező tevékenységgé alakították át", megpróbálják megakadályozni a Meloni-kormány szigorításait. Úgy vélte, a politikai baloldal is cinkos ebben a “szabotázsban".

A most elfogadott csomag azt is kimondja, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben az illegális migránsok jogi státuszát nem a területi bíróságoknak kell meghatározniuk, hanem a fellebbviteli bíróságoknak, ami a kormány szándéka szerint felgyorsítja az eljárást, és nem ad lehetőséget a kétszintű jogorvoslatra.

