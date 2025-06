Az új lengyel államfő összességében pozitív fogadtatásra lelt a világpolitika színterén

Megosztás itt:

Karoline Leavitt az elnöki hivatal sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a konzervatív lengyel elnökjelölt a közelmúltban találkozott Donald Trumppal a Fehér Házban. Az amerikai elnök támogatta a lengyel politikus általános politikai megközelítését, amelyet a "józan ész" talaján állónak értékelt, és amelynek része a szigorú határőrizet, valamint a woke néven ismert radikális eszmék elleni fellépés.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok várakozással tekint a további együttműködésre Lengyelországgal.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn közleményben gratulált a lengyelországi elnökválasztás győztesének.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A világ, de főként Európa, Amerika és a Közel-Kelet országaiban jelentős hírértékkel bírt a lengyel elnökválasztás eredménye. Ennek a reakcióözönnek az egyik fejezete, hogy a lengyel diplomácia tiltakozó levelet küldött a The Times of Israel című izraeli hírportál szerkesztőségének a Karol Nawrocki megválasztott lengyel elnököt érintő cikke miatt - közölte kedden Pawel Wronski, a varsói külügyi tárca szóvivője a PAP hírügynökséggel.

A szóvivő azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy az izraeli lap egy hétfői cikkében "konzervatív holokauszt-revizionistának" nevezte Nawrockit, és emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Emlékezet Intézetének (IPN) vezetője. A The Times of Israel cikke szerint az IPN "nacionalista történelmi narratívákat karol fel, nevezetesen dicsőíti Lengyelország áldozati szerepét és ellenállását a nácikkal szemben a II. világháború idején, miközben azonban igyekszik hitelteleníteni azokat a kutatásokat, amelyeknek tárgya például a lengyel antiszemitizmus vagy zsidók lengyelek általi meggyilkolása". Az ilyen szóhasználat "rossz képzettársításokat kelthet" a holokauszt témájában - jelentette ki Wronski. Közölte: Lengyelország tel-avivi nagykövetsége a The Times of Israel szerkesztőségének írt levelében "tisztességtelennek" és "pontatlannak" nevezte a cikkben foglaltakat. A cikkben szó van bizonyos lengyelországi tudományos vitákról is, amelyekben a varsói külügyminisztérium nem foglalt állást, csupán annyit szögezett le, hogy "egy megválasztott elnökről nem lenne szabad így írni" - jegyezte meg a szóvivő. A The Times of Israel írását a Donald Trump amerikai elnök által az Egyesült Államok leendő varsói nagykövetének jelölt Tom Rose "teljesen hazugnak és szégyenletesnek" nevezte kedden az X-en. Nawrocki 2017 és 2021 között a gdanski Második Világháború Múzeumának igazgatójaként dolgozott, majd a parlament alsóháza 2021 májusában választotta meg a totalitárius rendszerek kutatásával, valamint a második világháborús és kommunista bűntettek ügyészségi vizsgálatával is foglalkozó IPN elnökévé. Intézetvezetőként Lengyelország legújabb történelmével foglalkozó több könyv és tanulmány szerzője lett. Népszerűsítette az úgynevezett rendíthetetlen katonák emlékezetét, akik a II. világháború idején a német, majd a szovjet megszállók ellen harcoltak. Foglalkozott a világháborús lengyel zsidómentők témájával is.

Forrás: MTI

Fotó: MTI