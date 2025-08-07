Az új lengyel államfő hazája és Ukrajna közös történelmének legkínosabb fejezete tisztázását szorgalmazta

Megosztás itt:

Karol Nawrocki új lengyel államfő bizonyos, elsősorban a történelmi emlékezettel összefüggő feltételekhez köti Ukrajna támogatását – jelentette ki Marcin Przydacz államtitkár, a varsói elnöki hivatal külügyi irodájának főnöke csütörtökön a közszolgálati rádióban.

Az államfői tisztségre szerdán beiktatott Karol Nawrocki külpolitikai terveit felvázolva Przydacz felidézte: az elnökválasztási kampány során Nawrocki többször szólt arról, hogy az új Ukrajna számíthat Lengyelország támogatására. Ukrajna témájában elmondta: Karol Nawrocki már beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol szóba kerültek a lengyeleknek fontos, történelmi jellegű kérdések is.

Az ukránoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a lengyeleknek is megvannak a maguk elvárásai, többek között az ukrajnai exhumálások témájában – utalt az államtitkár a mintegy százezer lengyel erőszakos halálával járó 1943-44-es volhíniai mészárlás áldozatait rejtő ukrajnai tömegsírok feltárására. A tömegsírok feltárását Ukrajna 2017-ben leállította.

A lengyel fél már 26 kérvényt nyújtott be az exhumálásokra, de eddig csak a nyugat-ukrajnai Puzsniki faluban eltemetett több mint negyven áldozat kihantolására kapott engedélyt Kijevtől. Przydacz jelezte: erről nem mondunk le, sőt igyekeznekapirenden tartani a témát, próbálunk különféle eszközökkel nyomást gyakorolni.

Hozzátette: míg Donald Tusk lengyel kormányfő Ukrajna feltétlen támogatásáról beszél minden egyes vonatkozásban, a varsói államfői hivatal álláspontja az, hogy támogatják Ukrajnát, de bizonyos feltételeket is megszabnak. Ukrajna egyszer az Európai Unió, az euroatlanti struktúrák részévé válhat, de először meg kell reformálni az államot, a gazdaságot, le kell küzdeni a korrupciót.

Fotó: Shutterstock