Az új IRA állhat az észak-írországi robbantásos merénylet mögött

Szombat este nyolc óra után robbant fel egy autóba rejtett pokolgép Londonderry központi bírósága előtt. A helyi rendőrséget ismeretlenek fél órával a detonáció előtt telefonon figyelmeztették, hogy merénylet készül. Az egyenruhások a területet azonnal kiürítették, így senki sem sérült meg.

A rendőrség rövidesen kiderítette, hogy egy kezdetleges robbanószerkezetről volt szó, amelyet időzítővel láttak el. Az elkövetők egy órával a merénylet előtt elkötöttek egy pizzafurgont, és abba helyzeték el a pokolgépet.

„Szerencsére a bomba senkit sem ölt meg. És nem is okozott nagy kárt. De mégis, ez egy jelentős kísérlet volt emberéletek kioltására ebben a közösségben” – nyilatkozta Mark Halmilton, az északír rendőrség főparancsnok-helyettese.

Az elkövetés módja alapján a hatóságok figyelme azonnal az új IRA nevű elszakadáspárti katolikus milícia felé fordult. Vasárnap délután be is jelentették, hogy két huszonéves gyanúsítottat őrizetbe is vettek.

Az új IRA nevű csoport 2012-ben alakult, a régi IRA, vagyis a brit fennhatóság ellen évtizedekig küzdő Ír Köztársasági Hadsereg utódjaként. Az 1998-as nagypénteki egyezmény értelmében ugyanis az leszerelte fegyverzetét és beszüntette tevékenységét.

A szombat esti merényletet sokan összefüggésbe hozzák a brexit tárgyalások megakadásával. Észak-Írország ugyanis az Egyesült Királyság részeként távozna az Európai Unióból, míg Írország továbbra is maradna, így a két ír terület között elképzelhető, hogy visszaáll a határellenőrzés. Az ír nemzeti radikálisok számára pedig ez elfogadhatatlan lenne.