Az új brit kormány nem hajtja végre a ruandai áttelepítési tervet

A munkáspárti brit kormányfő szerint a ruandai program a konzervatív kormány érvelésével ellentétben soha nem gyakorolt elrettentő hatást az embercsempészekre és a La Manche-csatornán Anglia felé induló menedékkérőkre, sőt szinte ellenkező hatással járt, hiszen mindenki tudta, beleértve az embercsempészeket is, hogy "egy százaléknál is kevesebb volt az esély" a Nagy-Britanniába illegálisan érkezők ruandai áttelepítésére.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.