„Az óvóhelyre gránátot dobtak be, az emberek felrobbantak” + videók

Október 7-én Jáhel két barátjával érkezett a Dél-Izraelben megrendezett Super Nova zenei fesztiválra, hogy szórakozzanak és videót forgassanak. A felhőtlen mulatozás azonban hamar véget ért: a hajnali órákban a Hamász több száz rakétája záporozni kezdett a dél-izraeli területekre, és folyamatosan hallani lehetett, ahogy a Vaskupola légvédelmi rendszer rakétái felrobbannak. Jáhel arról beszélt, teljesen nyugodtak voltak, ugyanis a Gázai övezet környékén nem ritkák az ilyen esetek. „Egyáltalán nem pánikoltunk, még nevettünk is. Közben a telefonommal videóra vettem az egészet, majd miután lefújták a fesztivált, már kicsit idegesek lettünk”. Ezt követően hirtelen lövéseket hallottak, és a 17 éves Jáhel egyik barátját lábon lőtték. Aznap a terroristák egy csapat, legalább 240 fesztiválozó fiatalt mészároltak le Dél-Izraelben, a támadást kevesen élték túl.

Egy óvóhelyre menekültünk; egy nagyon kicsi helyről beszélünk, ahol körülbelül 30 ember zsúfolódott össze. Az óvóhelyre egy gránátot dobtak be, az emberek gyakorlatilag felrobbantak. Utána jött még egy vagy két gránát, majd mindenkire lövöldözni kezdtek, még a halottakra is

– idézte fel a Hamász palesztin terrorszervezet október 7-én Izrael ellen megindított támadását a fiatal videós. Jáhel elmondta, neki azért sikerült megmenekülnie, mert az óvóhely túlsó felében, a falnál volt, ahol el tudott bújni – részben a holttestek alatt. Hozzátette, hogy a harminc emberből mindössze hatan-heten élték túl a támadást.

Felidézte, hogy miután a terroristák elhagyták az óvóhelyet, ő is előbújt és mindenhol elhunyt embereket, valamint testrészeket látott: egyik helyen egy leszakadt kar feküdt, másnak pedig a lába hiányzott. A támadás után egyik barátját látta csak, akinek azt mondta, azonnal el kell menekülniük, mielőtt a terroristák visszajönnek és őket is lemészárolják. Jáhel ezután kinézett az óvóhely ajtaján. A lövéseket továbbra is hallani lehetett, ám már némileg messzebbről, 30-40 méteres távolságból. Miután elhagyta az óvóhelyet, megtalálta az autóját is, melyet golyónyomok leptek el és az ablakai is be voltak törve, az autókulcs azonban nem volt meg, és abban sem voltak biztosak a fiatalok, hogy az autóval el tudnak-e menekülni.

Jáhel és barátja végül másokhoz ültek be, akik szintén autóval készültek elmenekülni a fesztivál helyszínéről. A fiatal fiú mutatta csapatunknak a videófelvételeket, melyeken látható volt, hogy menekülés közben éppen egy Hamász-terrorista elől rohant el.

– Olyan gyorsan futottam, ahogy csak tudtam. Az autó ajtaját már kinyitották, mondták, hogy szálljak be. Beugrottam és mondtam a sofőrnek, amilyen gyorsan csak tud, hajtson el, ne nézzen hátra, csak menjen. Itt jöttem rá, hogy a barátom nem jött velem, nem tudom, miért – mesélte. Nem sokkal később Jáhel megtudta, hogy a barátja is túlélte a támadást, ám ő egy másik autóba ugrott be, valamint harmadik társuk is, akit korábban lábon lőttek. A fiatalokat végül kórháza szállították, Jáhel lábából egy gránát repeszdarabját szedtek ki az orvosok.

A 17 éves fiú elmondta, a környéken más óvóhelyek is voltak, és gyakorlatilag ugyanazok a támadások zajlottak le, mint amilyen őket is érte. Az izraeli fiatal arról is beszélt, hogy a támadás után rémálma is volt, arra riadt fel, hogy álmában valaki gránátot dobott a hálószobájába, miközben aludt. Jáhel ugyanakkor úgy látja, az izraeliek biztonságban érzik magukat az ország déli területein, a Gázai övezet közelsége ellenére is – így az sem volt szokatlan, hogy a Super Nova fesztivált is ott rendezték meg. Hozzátette: némileg haragszik a kormányra és a hadseregre is, mondván, hogy az lett volna a feladatuk, hogy megvédjék őket.

Úgy érzem, tovább tudok lépni, és erősebb vagyok, mint a támadás előtt. Nem sok embert ismertem a fesztiválról, de közülük mindenki életben maradt

– zárta szavait Jáhel.