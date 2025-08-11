Keresés

Az osztrák gazdaság recesszióban: csak a közszolgáltatások mutatnak növekedést

2025. augusztus 11., hétfő 20:30 | Világgazdaság

Az osztrák gazdaság továbbra is nehéz helyzetben van: a feldolgozóipar recesszióban maradt, a villamos energia árának harmadával való emelkedése pedig az inflációt az euróövezet átlaga fölé tolta. A Wifo legfrissebb jelentése szerint egyedül a közszolgáltatások és a kapcsolódó szektorok mutatnak növekedést, miközben a vállalati hangulat kismértékű javulása ellenére a pesszimizmus dominál.

A munkaerőpiac gyengeségét mutatja a növekvő munkanélküliség és az álláshirdetések csökkenő száma. - írta meg VILÁGGAZDASÁG. Ugyanakkor a nők nyugdíjkorhatárának emelése jelentős foglalkoztatási növekedést hozott a 60 év felettiek körében, anélkül, hogy a fiatalokat kiszorította volna a munkaerőpiacról. Stefan Schiman-Vukan, a Wifo szakértője szerint ez az intézkedés hatékony eszköz lehet a munkaerőhiányos időszakokban.

Az osztrák gazdaság nincsen egyedül

Nemzetközi szinten az Egyesült Államokban a frissen bevezetett magas vámok lassítják a növekedést, gyorsítják az inflációt és növelik a munkanélküliséget. A második negyedévben ugyan nőtt a gazdasági teljesítmény az előzőhöz képest, de az egész első fél év gyengülő tendenciát mutatott, a jegybanki alapkamat pedig változatlan maradt. Az EU-val kötött júliusi megállapodás értelmében az amerikai alapvám 15 százalékra emelkedik, cserébe az EU egyes vámokat mérsékel, és 2028-ig jelentős energiabeszerzést, valamint tengerentúli beruházásokat vállal – a részletek és az amerikai elköteleződés mértéke azonban még kérdéses.

Kínában ezzel szemben túltermelés, exporttöbblet és az ingatlanválság miatt deflációs nyomás tapasztalható, miközben az euróövezet gazdasága viszonylag stabil, alacsony munkanélküliséggel és az EKB célértékének megfelelő inflációval.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva

