Az ország, ami a totális háború áldozata lett

Libanont most már az összeomlás fenyegeti a nagyon közeli jövőben - figyelmeztetett vasárnap Josep Borrell , az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Bejrútban, miután a libanoni fővárosban találkozott Nabih Berri parlamenti elnökkel és a Najib Mikati miniszterelnökkel.

A főképviselő azonnali tűzszünetet, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1701. számú határozatának teljes körű végrehajtását sürgette - írja a Breaking The News amerikai hírportál.

Utoljára szeptemberben voltam itt, és akkor még abban reménykedtem, hogy meg tudjuk akadályozni a teljes háborút, amelyben Izrael megtámadja Libanont. Két hónappal később Libanon az összeomlás szélén áll - mondta.

A ENSZ Biztonsági Tanácsa által 2006-ban egyhangúlag elfogadott 1701. számú határozat célja a Hezbollah és Izrael közötti ellenségeskedések megszüntetése volt, egy olyan állandó tűzszünetre felszólítva, amely egy ütközőzóna létrehozásán alapult.

Josep Borrell szerint most is még a libanoni elnökválasztás előtt tűzszünetet kell hirdetni az országban, mivel a libanoni népnek sürgősen szüksége van most már egy államfőre az ország szuverenitásának helyreállításához, amit egyaránt aláástak a belső és külső erők.

A libanoni elnöki poszt azóta üres, hogy Michel Aoun hivatali ideje 2022. október 31-én lejárt. A politikai bénultság, amelyet az egyértelmű parlamenti többség hiánya, és a megosztott kabinetek jellemeznek, két éve gátolja az új elnököt megválasztását.

