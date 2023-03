Az orosz–ukrán háború legvéresebb utcai harcai folynak Bahmutban

Megosztás itt:

Házról házra foglalja el Bahmut városát az orosz hadsereg. A teljesen szétlőtt, a háború előtt 70 ezres város épületeinek ablakaiból vadásznak az orosz katonákra. A veszteségekről pontos adatokat nem lehet tudni, de abban mindkét fél egyetért, hogy Bahmut igazi húsdaráló, ahol a háború eddigi legvéresebb ütközete zajlik.

A kijevi vezérkar közlése szerint az orosz hadsereg bár előretört Bahmutnál, de a város védelme továbbra is kitart. Közben Volodimir Zelenszkij a háború 400. napján az osztrák parlamentnek mondott beszédet.

"Négyszáz nap. Négyszáz napja védekezünk az agresszió ellen. Iszonyatosan sok idő telt el. Mind összetartunk, mindenki aki harcolt vagy harcol Ukrajnáért. Aki törődik Ukrajnával és az ukránokkal" - mondta az ukrán elnök aki megköszönte Ausztria segítségét.

Az orosz hadsereg nemcsak Bahmutot támadja, hanem folyamatosan lövi a frontvonal közelében található településeket is. Moszkva elsődleges célpontja az elmúlt hónapokban az energia-infrastruktúra volt, de ebben a zaporizzsja megyei városban lakóházakat is ért találat a támadás során.

Eközben aláírta a tavaszi sorozást Vlagyimir Putyin. Oroszországban minden évben kétszer, tavasszal és ősszel hívják be a fiatalokat, de nem mindenki átesik az egy éves sorkatonai szolgálaton. Átlagosan egyszerre 130 ezer fiatalt soroznak be. Most azonban 147 ezren kaptak behívót, bár az orosz védelmi minisztérium hangsúlyozta, a sorozásnak semmi köze a különleges katonai művelethez. Sajtóinformációk szerint viszont sorkatonákat is harcba küldtek Ukrajnában, miután hivatalos szerződést írattak alá velük.