Az oroszok tudni akarják, hol van Szkripal

FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK MIATT, 2018. ÁPRILIS 11-TÕL MEGSZÛNIK A MAGYAR NEMZET NAPILAP ÉS ANNAK ONLINE VERZIÓJA, AZ MNO.HU. A LÁNCHÍD RÁDIÓ FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁI MIATT, 2018. ÁPRILIS 11-TÕL BESZÜNTETI MÉDIASZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉT. EGY BARANYAI SZAVAZÓKÖRBEN CSAK AZ ELLENZÉKI JELÖLTEKRE LEADOTT SZAVAZATOK LETTEK ÉRVÉNYTELENEK - INDEX. KIFOGÁST EMEL A BAJAI SZOCIALISTA JELÖLT AZ "ELPÁROLGOTT" SZAVAZATOK MIATT - MÉRCE. KAMUPÁRTHOZ KERÜLHETTEK A JOBBIK SZAVAZATAI EGY SZAVAZÓKÖRBEN. CÉLPONT: SZERVEZETTEN HOZTÁK UKRAJNÁBÓL A FIDESZ-SZAVAZÓKAT. EGY HÉTRE ELTÛNTEK A VÁLASZTÁSI JEGYZÕKÖNYVEK - 24.HU VÁLASZTÁSI CSALÁSRA GYANAKSZIK, ÉS TELJES ÚJRASZÁMLÁLÁST KÖVETEL A JOBBIK, AZ MSZP ÉS AZ LMP IS. A DK SEM FOGADJA EL A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉT, GYURCSÁNY SZERINT ELKÉPZELHETÕ, HOGY ELÕRE KITERVELT CSALÁS TÖRTÉNT. GULYÁS MÁRTON: AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK NE ÜLJENEK BE A PARLAMENTBE! SZÉL BERNADETT: NINCS DEMOKRÁCIA, DE BEÜLÖK A PARLAMENTBE. ORBÁN: HÁROM HÉTEN BELÜL MEGALAKULHAT AZ ÚJ PARLAMENT, "DEMOGRÁFIAI SÚLYPONTÚ" KORMÁNYÁTALAKÍTÁSOK JÖHETNEK. A KÉTHARMADOS TÖBBSÉG BIRTOKÁBAN MÁR MÁJUSBAN SZAVAZHAT A PARLAMENT A BEVÁNDORLÁSELLENES TÖRVÉNYCSOMAGRÓL. MEGLEPÕ HELYRÕL, EGY BUDAFOKI-TÉTÉNYI FIDESZES ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕTÕL KAPOTT KRITIKÁT A KORMÁNY EGY FACEBOOK-BEJEGYZÉSBEN. SEBES GÁBOR AZT ÍRTA: ÖRÜL A FIDESZ GYÕZELMÉNEK, DE TART TÕLE, HOGY EGYESEKET FELHATALMAZ AZ ORSZÁG MEGKÁROSÍTÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRA. KÉT NAP ALATT KÉTEZREN JELENTKEZTEK TAGNAK A MOMENTUMHOZ. ELÕREHOZTÁK SZOMBATRA A KOSSUTH TÉRRE MEGHIRDETETT KORMÁNYELLENES DEMONSTRÁCIÓT, EDDIG TÍZEZREN JELEZTÉK A RÉSZVÉTELÜKET. EBESZ: NEM VOLT EGYENLÕ VERSENY A VÁLASZTÁSON, MIVEL A KORMÁNY IS TÁMOGATTA ANYAGILAG A FIDESZ KAMPÁNYÁT. LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER: AZ EU-NAK CSELEKEDNIE KELL A FIDESZ NAGYARANYÚ GYÕZELME UTÁN. SZIJJÁRTÓ: A LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER NEM SZEREPEL A MAGYAR VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBEN, EZÉRT "ÉRDEKTELEN, HOGY MIT MOND". BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT KEDDEN DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK BELBIZTONSÁGI TANÁCSADÓJA. HÁZKUTATÁST TART AZ FBI TRUMP ÜGYVÉDJÉNEK OTTHONÁBAN ÉS IRODÁJÁBAN. OROSZORSZÁG MEGVÉTÓZTA AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁBAN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HATÁROZATTERVEZETÉT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK EGY ÚJ NEMZETKÖZI TESTÜLET LÉTREHOZÁSÁT ÍRTA VOLNA ELÕ A SZÍRIÁBAN TÖRTÉNT VEGYIFEGYVER-TÁMADÁSOK KIVIZSGÁLÁSÁRA. ÓVATOSSÁGRA INTETTÉK A JÁRATOKAT KÖZLEKEDTETÕ LÉGITÁRSASÁGOKAT, MERT A KÖVETKEZÕ 72 ÓRÁBAN LÉGICSAPÁSOKAT INDÍTHATNAK SZÍRIA ELLEN. ÚJABB 79 KORÁBBI TANÁR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁG-SZERTE. LEZUHANT EGY HELIKOPTER AZ OROSZORSZÁGI HABAROVSZK VÁROSÁBAN, A HELIKOPTER FEDÉLZETÉN LÉVÕ MIND A HAT EMBER MEGHALT. LEGKEVESEBB HÚSZ HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT EGY TÖMEGES SZÖKÉSI KÍSÉRLET AZ EGYIK ÉSZAK-BRAZÍLIAI BÖRTÖNBEN. A HÁZTARTÁSOK NEGYEDE MARADT ÁRAMELLÁTÁS NÉLKÜL ÚJ-ZÉLANDON, AMIT EGY ORKÁN EREJÛ VIHAR OKOZOTT. DOPPINGVÉTSÉG MIATT MÁSFÉL ÉVRE ELTILTOTTÁK PARS KRISZTIÁN OLIMPIAI BAJNOK KALAPÁCSVETÕT. ÖRÖK NYUGALOMRA HELYEZTÉK DEMJÁN SÁNDOR NAGYVÁLLALKOZÓT KEDDEN BUDAPESTEN. MEGÖLTE ÉLETTÁRSÁT, TIZENHÉT ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT EGY MEZÕTÁRKÁNYI FÉRFI. SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT EGY KERÉKPÁROS, MIUTÁN ELÜTÖTTE EGY SZEMÉLYAUTÓ A 75-ÖS FÕÚTON HÉVÍZ KÖZELÉBEN, FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁS VAN. 9 ÉVES GYEREKET RABOLT KI KÉT FÉRFI MISKOLCON, ELJÁRÁS INDULT ELLENÜK.