Az oroszok felturbózták az egyik legerősebb fegyverüket

Az Army Recognition arról írt, hogy maga Vlagyimir Putyin orosz jelentette be még 2024 júniusában, hogy az amerikai rakétatelepítésekre válaszul az oroszok is közepes, illetve rövid hatótávolságú rakétákat fognak elhelyezni szerte Oroszországban. Mint fogalmaztak, az egyik legfontosabb eszköz az idén tavasszal bemutatott Iszkander-1000-es lehet:

Your browser does not support the video tag.