Az orosz-ukrán konfliktus lezárását sürgetik olasz politikusok

Egyre több olasz politikus van azon a véleményen, hogy ideje tárgyalóasztalhoz ültetni az ukrán és az orosz felet. A Matteo Salvini vezette Liga már kezdettől a Vatikáni béketárgyalásokat pártolja, ám most a védelmi miniszter is a konfliktus befejezését sürgető kijelentést tett.

Guido Crosetto szerint az Ukrajnának nyújtott katonai elkötelezettséggel és támogatással párhuzamosan a politikának kell elérnie azt, amit eddig fegyverekkel nem sikerült. A baloldali 5 Csillag Mozgalom is a békés megoldás és a fegyverszállítások leállításának a híve.

„Mi már az elején azt mondtuk, hogy azonnal kezdődjenek meg a béketárgyalások, amibe az ukrán és az orosz felet is be kell vonni. A háború következményei egész Európára nézve rémisztőek, csakúgy, mint a fegyverküldési politika is, ami a háború folytatását támogatja” mondta Alessandra Maiorino szenátor.

A legkisebb kormánypárt szerint azonban Európának át kell vennie a vezető szerepet a konfliktus rendezésében.

„Van egy háború Európa szívében, és egy a Közel-Keleten. Azt hiszem, hogy Európa vagy visszatér arra a területre, ahol kultúrája és civilizációja született és átveszi a főszerepet a rendezésben, vagy a széthullást kockáztatja" - nyilatkozta Maurizio Lupi kormánypárti képviselő.

Nyitókép: BBC/Ukrán katonák karácsonyi imája