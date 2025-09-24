Az orosz olaj, az ENSZ és a valóság: Európa fekete aranyat csempész Oroszországból - Szijjártó Péter kiállt az igazságért

Megosztás itt:

Az ENSZ pulpitusán is a tények győzedelmeskednek

A diplomáciai csatározások terepén, az ENSZ közgyűlésén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy olyan témát boncolgatott, ami már régóta feszültséget okoz Európában: az orosz energiaimport kérdését. A miniszter Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatára reagált, amelyben az orosz kőolaj és földgáz behozatalának beszüntetésére szólította fel az európai országokat.

Szijjártó Péter kemény hangnemben bírálta a nyugat-európai országok magatartását, akiket a világ átverésével vádolt. A miniszter szerint miközben ezek az országok Magyarországot pellengérre állítják az orosz energiahordozók vásárlása miatt, ők maguk is nagy mennyiségben importálnak orosz olajat, csak épp kerülőutakon.

A számok makacs valósága

A miniszter a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint kézzelfogható bizonyítékokat is hozott. Rámutatott, hogy Oroszország teljes kőolajexportjának mindössze 2,2 százaléka irányul Magyarországra, ami elenyésző arány. Ezzel szemben a legnagyobb európai gazdaságok az utóbbi években a többszörösére növelték az importjukat ázsiai országokból, ahol az orosz kőolaj átcímkézésre kerül. Ez a tény egyértelműen leleplezi a nyugat-európai országok kétszínűségét.

A miniszter kitért a Horvátországból érkező vezetékre is, amely a bírálók szerint kiválthatná az orosz kőolajat. Szijjártó Péter elmondta, hogy a legutóbbi tesztek ismételten bizonyították, hogy az Adria vezeték a jelenlegi műszaki állapotában alkalmatlan Magyarország és Szlovákia biztonságos ellátására. A vezeték csupán kiegészítő szerepet tölthet be, ami egy fizikai valóság, amit a politikai retorika nem változtathat meg.

Trump, a józan ész hangja?

A külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozatában megerősítette, hogy Trump elnök "a szívünkből szólt" az ENSZ-ben. Szijjártó Péter különösen egyetértett az amerikai elnök álláspontjával a migráció és az erőltetett zöld ideológia ügyében. A miniszter szerint a magyar kormány támogatja Donald Trump minden béke érdekében tett erőfeszítését, de hangsúlyozta, hogy a földrajzi helyzet megváltoztathatatlan.

Szijjártó Péter Marco Rubio amerikai kollégájával is tárgyalt a helyzetről, aki mindkét alkalommal megerősítette, hogy figyelembe kell venni a földrajzi adottságokat és a valóságot. A miniszter végül azzal zárta nyilatkozatát, hogy a tények, a számok makacs dolgok, és ezek a számok leleplezik a nyugat-európaiak hazugságait.

Forrás: MTI

Fotó: Canva