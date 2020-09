Az orosz kormánypárt bejelentette saját sikerét a regionális választásokon

484 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 12 309-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt négy krónikus beteg, így a halottak száma 637 fő, 4069-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 7603 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 282 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek fontosnak nevezte, hogy együtt, imádságban reflektáljunk arra a nagy megrázkódtatásra, amit a koronavírus-járvány okozott. Keresztény kultúránkat változatlanul olyan erőforrásnak tartjuk, ami megtartja a nemzetünket, alapja szabadságunknak és egyben megújulásunk forrása is - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. Tíz év alatt több mint háromezer templom újult meg a Kárpát-medencében - emelte ki a Soltész Miklós államtitkár a Fejér megyei Bodajkon, ahol átadták a teljesen megújult Segítő Szűz Mária kegyhelyet. A főváros ül a pénzen, ahelyett, hogy segítséget nyújtana a bajba jutott ágazatokon- reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter, a főpolgármester azon állítására, hogy nincs tartaléka a fővárosnak. Félresikerült a Momentum akciója, miután Rogán Antal szomszédjának kertjébe szórták a miniszternek szánt nemzeti konzultációs íveket. Valós intézkedések helyett csak látszatpolitizálás zajlik Újpesten - mondta a Hír Tv Budapesti srácok című műsorának a kerület kormánypárti önkormányzati képviselője. Ozsváth Kálmán szerint a városrészben csak folyamatos nyomásgyakorlással lehet elérni bármit, a baloldal hatalomra kerülése óta pedig szinte megállt az élet. Éles vita alakult ki az interneten Szanyi Tibor és Márki-Zay Péter között. A hódmezővásárhelyi polgármester Facebook-bejegyzésében azzal vádolta meg az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom alapítóját, hogy az önkormányzati választások előtt, az MSZP politikusaként összejátszott a Fidesszel. Bejelentette lemondását a nyíradonyi MSZP tagsága és vezetése, egyúttal kiléptek a pártból. Indoklásuk szerint nem értenek egyet azokkal a módszerekkel, ahogy az országos vezetés bánik a tagsággal. A Párbeszéd tisztújító kongresszusa újraválasztotta a párt női és férfi társelnökét, Szabó Tímeát és Karácsony Gergelyt. Évtizedes problémákat kellene elhárítani a Színház- és Filmművészeti Egyetemen – erről beszélt a Hír Tv Bayer show című műsorában a fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke. Vidnyánszky Attila elmondta: a diákokkal nem tudtak találkozni, mert elszeparálják magukat, pedig közös érdek lenne, hogy az egyetemen megkezdődjön az oktatás. Rasszista-mosdatásnak tartja Bíró László jelölését Setét Jenő. A polgárjogi aktivista felidézte: az ellenzéki pártok megígérték, hogy nem fognak olyan jelölteket indítani, akik a gyűlöletkeltést használják politikai fegyverül. Osnat Mark, az izraeli Likud párt parlamenti képviselője Facebook-oldalán tett bejegyzésében képmutatással vádolta az izraeli baloldalt és élesen bírálta a magyar baloldallal való kapcsolatát. Donald Trump amerikai elnök meghívására, egyedüli európai uniós miniszterként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vesz az Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok, valamint Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniáján kedden. Az esemény alkalmával kétoldalú tárgyalásokat is folytat Washingtonban. Nagy erőkkel vonult fel Minszkben a rendőrség és a hadsereg az Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök vitatott újraválasztása ellen tüntetőkkel szemben. Több uniós segítséget követelt Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök a migráció kezeléséhez a Thesszalonikiben tartott sajtótájékoztatóján. Már 28,7 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 920 ezer, a gyógyultaké pedig 19,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Drámai szavakkal figyelmeztette az Ausztriában élőket a koronavírus-járvány második hullámára az osztrák kancellár. Sebastian Kurz közölte: az új fertőzöttek száma napról napra emelkedik, szombaton már 850 volt, és hamarosan eléri a napi ezret. Nem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, csaknem 2500 új beteget regisztráltak, velük együtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 154 ezret. Horvátországban az elmúlt 24 órában 165-tel nőtt, és elérte a 13 533-at az azonosított fertőzöttek száma. A szomszédos Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint szombaton 99-cel 3702-re nőtt a fertőzöttek száma. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt nap alatt 5449-cel 1 062 811-re emelkedett. Az izraeli kormány fél napos vita után megszavazta a pénteken kora délután kezdődő, legalább három hétig tartó szigorú második országos zárlatot. Mintegy 4000 egészségügyi dolgozó vonult utcára Brüsszelben, hogy az ágazat jobb finanszírozásáért tüntessenek. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében a Brexit-egyezmény teljeskörű végrehajtására szólította fel az Egyesült Királyságot az írországi béke és stabilitás, valamint az egységes piac integritásának megőrzése érdekében. Két rendőrt lőtt meg egy fegyveres a kaliforniai Compton városában. A tettes odasétált a rendőrautóhoz, rálőtt a benne ülő férfi és női rendőrtisztre, majd elrohant a helyszínről. Legalább tizenkét ember vesztette életét és 21-en eltűntek Nepál keleti részén a heves esőzések kiváltotta földcsuszamlásokban - közölte a nepáli belügyminisztérium szóvivője. Őrizetbe vettek egy 23 éves férfit, aki a gyanú szerint szombaton Iváncsán elgázolt egy kerékpárost, majd megállás nélkül elhajtott - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Őrizetbe vették a rendőrök azt az 55 éves férfit, aki halálosan megkéselte ismerősét szombaton Vecsésen - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt vett őrizetbe a rendőrség három embert, aki prostituáltként dolgoztatott lányokat több megyében - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. 74 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Keleti György volt honvédelmi miniszter. Labdarúgó NB I: Újpest FC-Kisvárda 2:4, MTK Budapest - ZTE FC 0:3 Férfi kézilabda NB I: Budakalász-Csurgói KK 24:22; Telekom Veszprém-Ceglédi KKSE 34:19; HE-DO B.Braun Gyöngyös - Balatonfüredi KSE 28:24 A Fehérvári Titánok egyik játékosa, valamint egy stábtag is pozitív koronavírustesztet produkált, így elmarad a csapat hétfőre kiírt debreceni jégkorongmérkőzése az Erste Ligában. Babos Tímea két sima játszmában kikapott a holland Arantxa Rustól a római tenisztorna női selejtezőjének második fordulójában. Minden idők legjobb magyar szereplését elérve az ötödik helyen végzett a brnói U20-as strandröplabda Európa-bajnokságon Vasvári Eszter és Vasvári Zsófia. A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerésére hajtó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Toszkán Nagydíjat.