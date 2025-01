Megosztás itt:

Oroszországban gyengül a Putyin-rendszerrel való szembenállásra, a háborús részvétellel szembeni fellépésre való készség. Ennek éppen az ellenkezőjére, tömeges elégedetlenségre, az emelkedő élelmiszerárak miatti demonstrációkra számított a Nyugat. E helyett az orosz haderő sorra valósítja meg stratégiai céljait, legutóbb például elfoglalták a legfontosabb ukrán lítium lelőhelyeket.

Arra, hogy a rendszerrel elégedetlen tömegek az utcára vonulnak és egy mega-Maidan elsöpri Vlagyimir Putyint és átadja a helyét egy nyugatbarát moszkvai vezetésnek. Ennek a forgatókönyvnek a megvalósulása nem valószínű, a Levada közvélemény-kutató intézet (inoagent bélyeg van rajta, azaz a kormány számára megbízhatatlan, ellenséges szervezetnek minősül) felmérése szerint a megkérdezettek csupán 10-15 százaléka tartja lehetségesnek a kormány elleni demonstrációkba való bekapcsolódást, de saját részvételüket ők sem ígérik biztosra.

Fordulat az észak-koreai katonák megítélésében

Nincs változás a katonai helyzetben, az orosz erőfölény az észak-koreai katonák bevetésével tovább nő. Változások érnek: a kijevi propaganda-gépezet a nyugati sémákat követve – ügyet sem vetve a harctéri tapasztalatokra – korábban alábecsülte nem csak az orosz, de az észak-koreai katonákat is. Most több harcoló, fogságba esett ukrán katona is arról nyilatkozott, hogy az észak-korai katonák kiválóan képzett, fizikailag kiemelkedő képességű, sokoldalú „kommandósok”, akik új taktikákat alkalmaznak az ukrán harci drónok lelövésében. Nagyon jó lövészek, akik kézifegyvereikkel leszedik az ukrán harci drónokat. Hasonlóan nyilatkoznak az Ukrajnában dolgozó nyugati tudósítóknak a harcokban részt vett ukrán katonák is.

Fotó: Canva