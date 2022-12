Az orosz erők eltaláltak egy kórházat Herszonban

Megosztás itt:

A tisztségviselő szavai szerint a kórház épületében a lövedékek megrongálták a gyermekosztályt és a hullaházat. Senki sem sérült meg. Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője viszont arról adott hírt, hogy egy nap alatt 68-szor lőtték az orosz erők a régiót aknavetőkkel, rakéta-sorozatvetőkkel és egyéb tüzérségi fegyverekkel, valamint harckocsikkal. A megyeszékhelyen lakóövezetekbe csapódtak be lövedékek, magánházakat és többlakásos épületeket ért találat. Timosenko közlése szerint nyolc civil lakos sérült meg.

Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat közben sajtóközleményében azt írta, hogy az orosz megszállók fizikai megfélemlítést alkalmaznak a zaporizzsjai atomerőmű alkalmazottai ellen, hogy engedelmességre kényszerítsék óket. A zaporizzsjai atomerőmű orosz megszállás alatt van, de alkalmazottai ukránok. Az Enerhoatom közlése szerint az oroszok csütörtökön a munkások jelenlétében súlyosan megverték a szociális programok osztályának vezetőjét, Olekszij Trubenkovot és helyettesét, Jurij Androszovot. Ezt követően ismeretlen helyre vitték őket. "A megszállók ezenkívül őrizetbe vették és a pincébe dobták a zaporizzsjai atomerőmű műszaki felügyelőjét, Kosztyantin Bejnert, aki közvetlenül felelős a nukleáris és sugárbiztonságért" - írta a vállalat.

Az Enerhoatom szerint az ilyen akciókkal az oroszok igyekeznek elnyerni a személyzet lojalitását, és növelni azoknak a dolgozóknak a létszámát, akik hajlandók elfogadni áthelyezésüket a Roszatom orosz vállalathoz. "Mivel a személyzet ellenáll, nem hajlandó együttműködni a megszállókkal, az oroszok az emberek elleni fizikai bántalmazással fokozzák a rájuk nehezedő nyomást" - szögezte le közleményében az Enerhoatom.

Az Ukrenerho áramszolgáltató társaság közölte, hogy az ukrán villamosenergia-rendszer kapacitáshiánya továbbra is jelentős, több régióban túllépték a meghatározott fogyasztási limitet, ezért vészleállást alkalmaztak. "Ukrajna-szerte folytatódnak a vészhelyzeti helyreállítási munkák a nagyfeszültségű és elosztó hálózatokon, valamint az erőművekben. Az időjárási viszonyok, a vezetékek jegesedése, az eső és a hó azonban negatívan befolyásolják a nagyfeszültségű és elosztó hálózatok állapotát, és megnehezítik a javítási munkálatokat" - fejtette ki az Ukrenerho. Kiemelte, hogy Donyeck, Harkiv és Herszon megyék energiainfrastruktúráját folyamatosan lövik az orosz erők, ezért ezekben a régiókban továbbra is súlyos gondok vannak az villamosenergia-ellátással. Hozzátette, hogy ezen felül az odesszai és a kijevi régióban is nehéz a helyzet.

A DTEK energetikai vállalat közlése szerint folytatódnak a rendkívüli áramszünetek a fővárosban, Kijevben, valamint a kijevi, dnyipropetrovszki és odesszai régiókban.

