Az orosz energiahordozókról való leválás miatt is köhög az európai ipar + videó

Ha megnézzük a dobogósokat bármilyen elemző háznál, hogy miért gyengélkedik, köhög az európai ipar, vagy a német autóipar, akkor mindig dobogós lesz, vagy az első helyen látjuk a drága energiahordozók kérdését. Összehasonlításban is ez a versenyképességnek egy nagyon fontos tényezője. Az Egyesült Államokhoz vagy Kínához képest ugye két okból, az egyik az az orosz energiahordozókról való leválás nehézsége.

Tehát annak a többletköltsége, a másik pedig azok a zöldterhek, amikkel az európai ipari fogyasztást terheljük. Most a másodikat elegánsan félretesszük bár arról is lenne mit beszélni, akkor valóban van egy akut probléma, amit meg kell oldani ároldalról. Közben van egy ideológiai tényezője is a leválásnak az orosz gázról való leválásnak, a kettőt tehát egyszerre kellene valahogy orvosolni. A versenyképességi problémát és a felárat és a leválást, valójában ezek viszont, tehát itt bukik meg a projekt, egymással konkuráló szempontok, tehát nem tudok mind a kettővel kezdeni valamit, ugyanis pont az orosz energiahordozókról való leválás hozza a drágulást.

Hogy ez mennyire így van, azt tökéletesen mutatja a bemutatott ábra is, ugye az orosz energiahordozók eredetileg a földgáz tekintetében az 50%-át adta az európai szükségletnek, tehát onnan szerezte be Európa. Ez összességében lecsökkent ugyan. A szárazföldi földgázbeszerzés pedig különösen lecsökkent Európának. Viszont cserébe meg azt látjuk, hogy hátsó kapun meg megnőtt a cseppfolyósított földgáz szállítás Oroszországból. tehát amit elveszítek a réven, azt visszanyerem a vámon, körülbelül ez történt drágábban, de megérkezett az orosz földgáz. Most csak a tavalyi évhez képest újabb 18%-al nőtt az orosz cseppfolyós földgáz vásárlása Európának. Ebben Magyarország nincs benne, ugye mi nem veszünk cseppfolyós földgázt. Mégis összességében az Európai Unió többet vásárol.