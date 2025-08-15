Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

Megosztás itt:

A Kreml szóvivője elmondta, hogy Putyin megtekinti a régió közműves és ipari létesítményeket, valamint megbeszélést folytat Szergej Noszov kormányzóval is. Ezután fog Alaszkába menni.

Putyin és Donald Trump pénteken találkoznak Anchorage-ban. A csúcstalálkozóra az Elmendorf-Richardson katonai bázison lesz. Az amerikai és az orosz elnökök először személyesen tárgyalnak, majd delegációk részvételével, végül pedig egy munkareggeli keretében folytatódnak a tárgyalások.

A találkozó központi témája az orosz-ukrán háború lezárása lesz, de az orosz-amerikai kapcsolatok is terítékre kerülnek. A vezetők tárgyalnak majd a béke és a biztonság biztosításának feladatait, valamint a nemzetközi és regionális napirend kérdéseit.

Donald Trump a Vlagyimir Putyin a megbeszéléseken várhatóan nem írnak alá dokumentumot, de a találkozó után egy közös sajtótájékoztatón beszámolnak az elért eredményekről.

