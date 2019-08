Az Open Arms hajója kikötött Lampedusa szigetén

Sikeresen megtartottak minden augusztus 20-i ünnepi programot a fővárosban - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkársága. Az október 13-ai önkormányzati választáson átjelentkezéssel szavazók nem a lakóhelyük, hanem a tartózkodási helyük jelöltjeire szavazhatnak, ez pedig azt jelenti, hogy nem lesznek „utazó voksok”. Az ország valamennyi megyéjében indít képviselő- és polgármesterjelölteket az október 13-ai önkormányzati választáson a Mi Hazánk Mozgalom - közölte Toroczkai László, a mozgalom elnöke. Varga Norbert független polgármesterjelöltet támogatja a Momentum, a Jobbik, a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Lehet Más a Politika és a Mindenki Magyarországért Mozgalom Sopronban. Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány, attól a naptól a választópolgárok már ajánlásokat is tehetnek a képviselőjelöltekre, azaz arra, hogy kik szerepeljenek a szavazólapokon. Tarlós István főpolgármester szerint a közös ellenzéki főpolgármester-jelöltről szóló elképzelés összeomlott. A városvezető felkészületlennek nevezte az ellenjelölteket, köztük Karácsony Gergelyt, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltjét. Már több mint ötszázan igényelték a két hete bejelentett, havi legfeljebb 40 ezer forintos bölcsődei támogatást - jelentette Beneda Attila, államtitkár. Orbán Viktor a volt kanadai miniszterelnökkel tárgyalt. Az óvodai elszakadás trauma lehet a gyereknek és a szülőnek is, ezért fontos a gyerekek érzelmi felkészítése az óvodára és az iskolakezdésre - közölte Csák Annamária gyermekpszichológus. Az idei nyár a hőségről szólt Európában, de a világ szinte minden kontinenség megdőltek a melegrekordok - mondta Lakatos Mónika, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati szakértője. Magyarország gázellátása biztosított 2020-ra, még akkor is, ha nem jön létre az újabb orosz-ukrán megállapodás a gázszállításról - mondta a külgazdasági és külügyminiszter, Tapolcán. Szijjártó Péter: jelenleg 85 százalékos, őszre viszont 100 százalékos lesz a magyar gáztározók töltöttsége. Jövőre 173 milliárd forinttal több pénzt költ a kormány biztoságra, mint idén- mondta a Honvédelmi Minisztérium államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Németh Szilárd szerint a következő években Közép-Kelet-Európa leütőképesebb és legmodernebb hadseregét hozza létre Magyarország. Magyarország 365 címmel országos fotópályázatot hirdet a kormány az ország értékeinek bemutatására - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Az idén az átlagos évekhez képest akár 20-25 százalékkal kevesebb lehet a belföldi körtetermés az előzetes adatok alapján - derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből. Ötven méterrel a román-magyar határ vonala előtt állítottak meg a román hatóságok egy 16 fős migráns csoportot, amely a zöld határon át próbált Magyarországra jutni. Kikötött kedden késő este a szicíliai Lampedusa szigetén az Open Arms spanyol nem kormányzati szervezet (NGO) hajója, a még rajta maradt 83 migráns pedig partra szállt. Az amerikai-román stratégiai partnerség fejlesztéséről szóló megállapodást írt alá Klaus Iohannis román államelnök Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban tartott kétoldalú megbeszélés keretében. A kereskedelmi vita Kínával árthat is az amerikai gazdaságnak, de a viszály hosszú távon előnyöket hoz majd az Egyesült Államoknak - mondta Donald Trump amerikai elnök újságíróknak. Grizzly medve ölt meg egy sátrában alvó turistát Kanadában. Az orosz csapatok jelen vannak Idlíb tartományban, Moszkva figyelemmel követi a fejleményeket - közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Először figyelhették meg tudósok, amint egy feketelyuk felfal egy neutroncsillagot. A kozmikus esemény feltehetőleg 900 millió éve történt, de a Földön csak augusztus 14-én észlelték - adta hírül a space.com hírportál. Elutasították George Pell ausztrál bíboros fellebbezését a, így a pedofília miatt elítélt főpapnak folytatnia kell hatéves börtönbüntetésének letöltését. Heves esőzések miatt többen életüket vesztették Délnyugat-Kínában. Fokozatosan helyreáll a vonatforgalom a szegedi és a tapolcai vonalakon, miután elhárították a műszaki problémákat - közölte a Mávinform. Mától megváltozik a nagykörúti villamospótlás rendje. Vádat emeltek az ellen a 28 éves budapesti férfi ellen, aki megölte nagyapját, majd a holttestét egy garázsban rejtegette. A szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon Lucz Anna és Kiss Blanka női kajakpáros 200 méteres előfutamban második helyezést értek el, ezzel bejutottak a pénteki döntőbe. Szegedi kajak-kenu világbajnokság: Hajdu Jonatán és Fekete Ádám kenupáros 500 méteren futamgyőzelemmel döntőbe jutottak.