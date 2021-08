Az oltási igazolvány ellen tüntettek a franciák és az olaszok is

156 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak hétvégén, 4 beteg elhunyt. KSH: több mint másfélszeresére nőtt a vendégéjszakák száma júniusban az előző évi adatokhoz képest. 50 050,88 ponton, a pénteki záróértékén nyitott a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazás a jogállami hagyományokat követi – Magyar Nemzet. Szeptember második felében várható a negyedik hullám, mert ekkor emelkedhet a koronavírus fertőzöttek száma jelentősebb mértékben – mondta híradónknak Rusvai Miklós virológus. Akadálymentes lett a nemzeti konzultáció, a kérdőíveket a látás- és hallássérültek is könnyen kitölthetik. Több mint 12 ezren vettek részt a Mathias Corvinus Collegium fesztiválján – áll a szervezet közleményében. A belföldi turizmus stabilan helyreállt a koronavírus-járvány okozta leállásból, a külföldi vendégek lassabban, de jönnek Magyarországra – Kossuth Rádió. Az országok nem azért léptek be az unióba, hogy az EU-biztosok folyton demokratikus cenzúrát gyakoroljanak felettük – mondta Peter Gauweiler, a Keresztényszociális Unió volt alelnöke a Kossuth Rádióban. Kövér László szerint a rendszerváltoztatás kezdete óta nem tapasztalt módon támadás alatt áll a Szent István-i hagyaték: a keresztény kultúra, a nemzeti önazonosság és az állami szuverenitás. Európának fel kellene ismernie Magyarország úttörő szerepét a hagyományos családmodell védelmében – mondta a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban az „El a kezekkel a családtól!” nevű olasz civil szervezet vezetője. Hamarosan Athént fenyegeti a görögországi tűzvész, a környékről ezrével evakuálják a falvak lakosságát és a turistákat. Kitört az indonéziai Merapi vulkán Jáva szigetén: forró lávát, hamut és gázokat lövell kétezer méteres magasságba. 80 ezer embert evakuáltak Délnyugat-Kínában súlyos esőzések miatt. Augusztus 16-tól oltási igazoláshoz kötik a vendéglátóhelyek és rendezvények látogatását Észak-Macedóniában. Az új fertőzések heti száma tovább csökkent, de a halálozásban újabb rekordot mértek Oroszországban: az orosz operatív törzs 5529 halálesetről számolt be. Ismét százezer fölé emelkedett a koronavírus-fertőzöttek napi esetszáma az Egyesült Államokban. Három napon belül már a harmadik afganisztáni tartomány székhelyét vonta uralma alá a tálib mozgalom. Nigériában egy újabb chiboki lány szabadult ki, hét évvel a Boko Haram általi elhurcolását követően. Északon árvíz és földcsuszamlás, délen erdőtüzek sújtják továbbra is Olaszországot. Az ország délkeleti sarkában, a Molise régióban lévő Campomarinóban evakuálni kellett több mint négyszáz embert az otthonából, szálláshelyéről. Összeütközött egy teher- és két személyautó az M7-es Budapest felé vezető oldalán Sukorónál, a sztrádát lezárták, öt kilométeres a torlódás. 3500 négyzetméteres épület tetőszerkezete gyulladt ki tegnap este Budapesten, a Kerepesi úton. Száz tűzoltó húsz gépjárművel dolgozik az oltáson. A tűz a szomszédos irodaépületre nem terjedt át, de a munkálatok idejére kiürítették az ingatlant. Fákat csavart ki, elektromos és távközlési vezetékeket rongált meg éjjel az orkán erejű szél, a károk felszámolása hajnalban is zajlott. A katasztrófavédelem egységeit főként épületekre dőlt fák, leszakadt ágak eltávolításához riasztották. Egyhetes akciót indított a rendőrség a gyorshajtók kiszűrésére, Magyarország egész területén mérik az autósok sebességét. Mentőmellény-népszerűsítő akciót indított a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata; az idén már 13-an fulladtak meg a Balatonban. Lezajlott a 32. nyári olimpia záróünnepsége, a magyar zászlót a férfikajak 1000 méter győztese, Kopasz Bálint vitte. Magyarország hat arannyal, hét ezüsttel és hét bronzzal a 15. helyen zárt a tokiói olimpia éremtáblázatán. Olimpiai bronzérmet szerzett a magyar férfivízilabda-válogatott. A férfiaknál a tiszaújvárosi, a nőknél a házigazda csapat nyerte a triatlonváltók Pécsen megrendezett országos bajnokságát.