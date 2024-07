Az olaszországi jobboldali pártok is csatlakozhatnak az alakuló európai patrióta frakcióhoz + videó

Matteo Salvini az olasz jobboldali liga vezetője a Hír TV kérdésére, miszerint fennáll-e a lehetősége, hogy ők is csatlakoznak a csoporthoz azt válaszolta, hogy dolgoznak rajta. Pártja képviselője pedig úgy fogalmazott, ha Európában nem veszik észre a jobboldali szavazók akaratát is, az a demokrácia hiányára utal Brüsszelben.

Az olasz politikát is felbolygatta, hogy az Orbán Viktor nevével fémjelzett jobboldali Patrióták Európáért csoportba mely pártok lépnek be. A legnagyobb olasz kormánypárt szenátora szerint a jobboldali pártok mindenképpen együtt tudnak dolgozni az Európai Parlamentben.

