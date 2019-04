Az olaszoknak is a migráció az EP-választásokat meghatározó kérdés

Az olaszok többsége ma a magyarok határozottságát tartja követendőnek, és ez a magyar kormány elmúlt tíz éves politikájának is eredménye Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint. Az államtitkár - aki a Magyarországról Rómában rendezett kerekasztal beszélgetés után nyilatkozott az MTI-nek kedden - utalt arra, hogy az olaszok számára ugyancsak a migráció jelenti az európai parlamenti választásokat meghatározó kérdést.

Kovács Zoltán elmondta, a magyarokról kialakított képhez a magyar választók is hozzájárultak, amikor egymás után háromszor kétharmados többséggel polgári, jobbközép kormányt választottak, amely "egyértelműen és határozottan képviseli azokat az elveket, amelyeket a magyar választópolgárok rábíztak".

A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár véleménye szerint, ugyanez az akarat fog érvényesülni a küszöbönálló Európai Parlamenti (EP) választásokon is.

A római magyar nagykövetség rendezésben tartott "Magyarország: elmondom, mit gondolok, Az olaszok véleménye Magyarországról" című találkozón bemutatták az olasz Piepoli közvélemény-kutató intézetnek az alkalomra készített felmérését, mely szerint az olaszok nagy része a magyarok határozottságát értékeli a leginkább.

Kovács Zoltán hozzátette, ennek a nem csak Olaszországban tapasztalható benyomásnak a kialakulásához a magyar kormánynak a migrációval szembeni fellépése is hozzájárult. "Ha végignézünk Európán, látjuk, hogy a magyar kormány migrációs politikája a legkövetkezetesebb" - jelentette ki. Megjegyezte, az olaszok számára is teljesen nyilvánvaló hogy az EP-választások meghatározó kérdése a migráció és a migrációhoz való viszony lesz. "Ez nem kizárólag az illegális migrációval szembeni védelmet és a határok védelmét jelenti, sokkal többről van szó: ha erre választ tudunk adni, ezen keresztül megoldást adunk Európának az utóbbi húsz évben válasz nélkül maradt többi kihívására is" - fejtette ki Kovács Zoltán.

Hangsúlyozta a magyar kormány a nemzetállamok hatékony együttműködésében hisz, nem pedig az európai egyesült államokban, amely semmibe veszi a nemzetállamok választópolgárai akaratát.

A kerekasztal beszélgetésen számos kérdés vonatkozott Magyarország gazdasági eredményeire. Kovács Zoltán elmondta, a magyar kormány ezen a téren is pragmatikus politikát követett családtámogatással, nemzeti stratégiával, az államadósság visszaszorításával. "Sose gondoltuk vagy mondtuk, hogy kész receptünk van, de megosztjuk tapasztalatainkat, amelyekből mindenki európai szinten tanulhat" - mondta.

A május 26-i EP-választások utáni esetleges szövetségekről szólva Kovács Zoltán kijelentette: "a Fidesz-KDNP felfogása teljesen egyértelmű, amíg van remény, hogy a kereszténydemokrata alapelveken szerveződött Európai Néppártot (EPP) a helyes úton tartsuk, azaz az európai keresztény kultúra és az európai határok megvédésének szempontjából szemlélje az európai politikai teendőket, addig látjuk értelmét az EPP-ben maradni és vele együttműködni. Hogy ez így marad-e vagy egyre inkább sodródik az EPP jelentős része a baloldal, szocialisták és liberálisokkal való megegyezés felé, ez fogja eldönteni, hogy május 26-i után milyen utat válasszunk" - jelentette ki az államtitkár.

A kerekasztal beszélgetésen többek közt Armando Siri az olasz kormánypárt Liga államtitkára, Enrico Aimi a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) szenátora, a szintén FI-politikus Adolfo Urso szenátor, valamint Livio Gigliuto a Piepoli olasz közvélemény-kutató intézet alelnöke, Faragó Csaba a Századvég Alapítvány külügyi vezetője vett részt más olasz politikusokkal, újságírókkal, történészekkel, szakértőkkel.

MTI