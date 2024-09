Az olasz vállalkozók a kormánnyal együtt szeretnének irányváltáltást az uniós zöldpolitikában + videó

Megosztás itt:

"Katasztrofális, meg fogjuk változtatni”. Így reagált Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Ursula Von Der Leyen zöldpolitikájára. Hozzátette halasztani kell a bizottsági elnök által lefektetett ökológiai átmenet határidejét. A kormányfő szerdán az Olasz Iparosok Szövetségével találkozott és egyetértettek abban, hogy megfelelő határidőket és könnyített környezetvédelmi politikát kell lefektetnie az uniónak, különben komoly bukás következhet be. Emanuele Orsini a szövetség elnöke hangoztatta, a Green Deal tele van hibával, csődöt jelenthet. Meloni megköszönte az Iparszövetség elnökének, hogy nyíltan szólt a tragikus következményekről. Nem is csoda, hiszen a zöldpolitika ideológiai elvektől vezérelt. Az olasz miniszterelnök úgy fogalmazott, nem tartja intelligens stratégiának. Azt is hangsúlyozta, aki Európa barátja, annak bátran fel kell emelnie szavát mindaz ellen, ami nem működőképes. Adolfo Urso Made in Italy, azaz az olasz termékekért felelő tárcavezető kiemelte rémálomnak bizonyult az európai vállalkozások és munkavállalók számára a zöldpolitika éppen ezért komoly átalakításra szorul. Az olasz kormány Green Deal elleni fellépésének első tesztje az autóipar lehet. A lépést pedig Adolfo Urso, az olasz termékekért felelős miniszter fogja megtenni. Azzal a kéréssel fordul az EU-hoz, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek vitát az akkumulátoros autókra való átállás időzítésének és módszereinek felülvizsgálatáról és ne 2026-ban, ahogy a rendelet eredetileg előírja. Ezt a javaslatot, 26-án a Versenyképességi Tanács elé terjeszti."