Az olasz sajtó szerint a szélsőbaloldali mozgalmak együttműködnek a terroristákkal + videó

Megosztás itt:

Az olasz lapok idézik Orbán Viktor rádióinterjúját, és elfogadhatatlannak nevezik a szélsőbaloldali mozgalom brutális támadásait. Az olasz újságírók Antonio Tajani külügyminisztert kérdezték a magyar kormány döntésről. Tajani nem kommentálta Budapest lépését. Azt mondta, nagyon más világnézetet vall, mint az Antifa és Salis, mégsem gondolja, hogy a nő terrorista lenne.

A kormánypárti Liga politikusai ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy az olasz szélsőbaloldali szervezetek, amelyek már többször összecsaptak a rendőrökkel, együttműködnek az iszlám szélsőségesekkel, és a Hamászt éltetik.