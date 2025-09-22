Keresés

Külföld

Az olasz sajtó szerint a szélsőbaloldali mozgalmak együttműködnek a terroristákkal + videó

2025. szeptember 22., hétfő 15:00 | HírTV

Szijjártó Péter azt javasolta, hogy az Egyesült Államok után az Unió is vegye fel a terrorszervezetek listájára az Antifa mozgalmat. Felkavaró felvételek következnek.

  • Az olasz sajtó szerint a szélsőbaloldali mozgalmak együttműködnek a terroristákkal + videó

Az olasz lapok idézik Orbán Viktor rádióinterjúját, és elfogadhatatlannak nevezik a szélsőbaloldali mozgalom brutális támadásait. Az olasz újságírók Antonio Tajani külügyminisztert kérdezték a magyar kormány döntésről. Tajani nem kommentálta Budapest lépését. Azt mondta, nagyon más világnézetet vall, mint az Antifa és Salis, mégsem gondolja, hogy a nő terrorista lenne.

A kormánypárti Liga politikusai ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy az olasz szélsőbaloldali szervezetek, amelyek már többször összecsaptak a rendőrökkel, együttműködnek az iszlám szélsőségesekkel, és a Hamászt éltetik.

 

Orbán Balázs: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

Orbán Balázs: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

 Ismét olyan tervek szivárogtak ki, amelyekről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot – fogalmazott Orbán Balázs annak kapcsán, hogy kitudódott, a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András.

