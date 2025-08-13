Keresés

Az olasz politika szerint Európa nem tett meg mindent az orosz-ukrán háború lezárása érdekében + videó

2025. augusztus 13., szerda 12:00 | HírTV

Több vezető politikus szerint is teljes vezetőváltásra van szükség Brüsszelben ahhoz, hogy az eddig kialakult gazdasági és politikai krízisből ki tudják vezetni a tagállamokat.

  • Az olasz politika szerint Európa nem tett meg mindent az orosz-ukrán háború lezárása érdekében + videó

A pénteki alaszkai találkozó előtt egyre jobban erősödnek azok a vélemények Olaszországban, melyek szerint Európa nem tett meg mindent az orosz-ukrán háború lezárásáért. Sokak szerint nem meglepő, hogy Ursula von der Leyen nem lesz ott a tárgyalóasztalnál és vélhetően a jövőben sem kap majd főszerepet. A baloldali Öt Csillag Mozgalom szerint teljes vezető váltásra van szükség az Unió élén mert a mostani alkalmatlan a feladatra.

„Európának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb lezáruljon az orosz-ukrán konfliktus. Bármilyen áron mind Ukrajna mind a kontinens érdekében. Jelen pillanatban leginkább Európa érdeke a háború lezárása, ám éppen Európa jelentette a fő akadályt az elmúlt három évben. Az Unióban ezért teljes vezető váltásra van szükség mert nyilvánvaló, hogy ezekkel a vezetőkkel soha nem fogunk megoldást találni" - magyarázta egy baloldali politikus.

