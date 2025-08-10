Az olasz pártok szerint Ukrajna uniós csatlakozása csak a békekötés után jöhet szóba + videó

Megosztás itt:

Egyre határozottabb kritikát fogalmaznak meg az olasz pártok Ukrajna esetleges NATO- és EU-tagságával kapcsolatban. A politikusok párthovatartozástól függetlenül úgy gondolják, hogy a béke az elsődleges cél, amíg ez nem valósul meg nincs miről beszélni.

„Ukrajna esetleges Európai Uniós csatlakozása egy külön vitát érdemelne a következmények miatt. Itt a mezőgazdaságra gondolok és ezt jól tudják az európai termelők. De a határok kérdése is egy komoly téma. Milyen Ukrajnáról beszélünk amikor nem tudjuk mik lesznek Ukrajna határai? Így nem lehet belépni Európába. Több Uniós vezető felgyorsítaná a belépést, ami azt mutatja, hogy a politikusok nagy része azt sem tudja miről beszél” - mondta a baloldali képviselő.