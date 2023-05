Az olasz parlament napirendre tűzte a béranyaság témát

Megosztás itt:

Egyetemes bűnténnyé nyilvánítaná az olasz parlament a béranyaság intézményét.

A jobboldal szerint ez a rendszer a gazdagok kiváltsága és egyben a nők megalázásának egyik formája.

Az anyákat segítő alapítvány is a kormányzati állásponton van, bár ők akkor is támogatják a hozzájuk érkező nőket amikor abortusz vagy az örökbe adás mellett döntenek, ám a béranyaságot ők is ellenzik.

A béranyaság intézménye az Európai Unióban csak Görögországban engedélyezett. Európában a háború előtt Ukrajnában virágzott legjobban ez a rendszer.