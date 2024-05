Az olasz parlament elfogadta az illegális mecsetek szabályozására való törvényjavaslatot + videó

Megosztás itt:

A törvény értelmében a muszlim hitűeknek is be kell tartaniuk az urbanisztikai szabályokat és csak az arra kialakított és engedélyezett helyeken lehet közösségi tereket kialakítani. Olaszországban jelenleg 12 hivatalos mecset működik, azonban megbecsülni is nehéz az engedély nélküliek számát.

Olaszországban megszaporodtak az engedély nélküli mecsetek, amelyeket sokszor garázsokban, raktárakban vagy kulturális központokban rendeztek be. A jelenség kizárólag az iszlámot érinti, amely az egyetlen felekezet, amely eddig nem tudott megegyezni az állammal. De most zöld utat kapott az olasz parlamentben az Olasz Testvériség törvényjavaslata, amely az imahelyek korlátozását irányozza elő.

A baloldal szerint a készülő törvény megosztottsághoz fog vezetni és még több problémát vet fel.

Olaszországban 12 hivatalos mecset működik és az ország északi részén több is épül jelenleg. Főként azokban a városokban, ahol baloldali a vezetés.

Az engedély nélküli imahelyek száma több ezerre tehető.