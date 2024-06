Az olasz miniszterelnökkel tárgyal hétfőn Orbán Viktor magyar kormányfő + videó

Megosztás itt:

Hétfő este Giorgia Melonival tárgyal a magyar kormányfő Rómában. A megbeszélésnek várhatóan témája lesz a romániai AUR párt Európai Konzervatívok és Reformerek közé való felvétele is. A szélsőséges magyargyűlölő párt csatlakozását a héten jelentette be a jobboldali tömörülés. A Fidesz azonban egyértelművé tette: nem tartja lehetségesnek az együttműködést az AUR-ral.

Francesco Giubilei, elnök, Nazione Futura: „A Fidesz belépése az Európai Konzervatívok és Reformerek csoportjába szerintem attól is függ, hogy hogyan alakulnak a francia választások. Ha ugyanis Le Pen pártja kormánypárttá válik, akkor a Fidesszel szembeni ellenérvek elmaradnak. Fontos, hogy mi történik június 30-án és főleg július 7-én a második fordulóban... .”

Ha a Fidesz nem csatlakozik az Európai Konzervatívokhoz akkor képviselői maradhatnak továbbra is függetlenek vagy a szintén jobboldali Identitás és Demokrácia frakciójában foglalnak helyet. Abban amelynek Matteo Salvini pártja a Liga, illetve Geert Wilders és Marine Le Pen is része.

A Hír TV már hetekkel ez előtt megkérdezte ezzel kapcsolatban a Liga szenátorát. Claudio Borghi szerint Orbán Viktor és a Fidesz rögtön csatlakozhatna hozzájuk.

Claudio Borghi, szenátor, Liga: „Mi nagyon nyitottak vagyunk. Szeretnénk az első csoport lenni. Szerintem Orbán Viktor egy demokratikusan megválasztott vezető. Így azt kell tennie, amit a népe akar. Nekem úgy tűnik, hogy eddig mindig újraválasztották, tehát nyilvánvalóan érti, hogy mit akar a népe. Nem én folytatom a tárgyalásokat, de ha rajtam múlna, akár holnap nyugodtan csatlakozhatna az Identitás és Demokrácia képviselőcsoporthoz. Nagyon örülnénk neki."

Az viszont biztosnak tűnik, hogy bárhová is lép be a Fidesz Európában, a jó viszony Olaszországgal továbbra is fennmarad. Erre azért is szükség van, mert csak így lehet súlyozni a spanyol és német balközép kormányokat. Franciaországban hamarosan kiderül, hogy Marine Le Pen tud-e jobboldali kormányt alakítani és tovább erősíteni a konzervatívokat Európában.