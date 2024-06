Az olasz miniszterelnök segítségét kérte a baloldali aktivista, aki a nagykövetségre menekülne + vdeó

Azt is kifogásolják, hogy apja folytatott választási kampányt helyette, tehát nem tudni ki is ő valójában. A jobboldali politikusok szerint Ilariának bocsánatot kellene kérnie a magyar kormánytól a lejárató propaganda miatt, az olasz kormánytól pedig a folyamatos vádaskodások miatt. Salis parlamentbe jutásának lehetőségei kétesek. Bár a párt elérheti a szükséges 4 százalékot, de nem ő az első a listán.

Your browser does not support the video tag.