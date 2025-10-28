Keresés

Külföld

Az olasz kormánypártok szerint rendkívül sikeresek a magyar miniszterelnök olaszországi találkozói + videó

2025. október 28., kedd 19:00 | HírTV

A magyar miniszterelnököt hétfőn a Vatikánban fogadta XIV. Leó pápa, majd Orbán Viktor több magas rangú egyházi vezetővel találkozott.

  • Az olasz kormánypártok szerint rendkívül sikeresek a magyar miniszterelnök olaszországi találkozói + videó

Rossanno Sasso, képviselő, Liga: "Mindkét vezető a saját nemzetének érdekeit tartja szem előtt. Mindketten azt akarják, hogy országuk erősebb legyen, mint az Európai Unió, amely gyakran nem a polgárai érdekeit képviseli. A hagyományos család és az illegális bevándorlás is rendkívül fontos téma mindkettejük számára. Meg vagyok győződve arról, hogy nekünk is sikerül megállítanunk az illegális migrációt, ha Viktor Orbán magyarországi példáját követjük. És ahogy mondani szokták: Isten, haza és család, reagált a miniszterelnöki látogatásra az olasz jobboldal egyik képviselője."

A magyar miniszterelnök látogatásának nem mindenki örült. Egy ellenzéki párt bohózatba illő flashmobot szervezett a parlament elé.

