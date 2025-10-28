Az olasz kormánypártok szerint rendkívül sikeresek a magyar miniszterelnök olaszországi találkozói + videó

Megosztás itt:

Rossanno Sasso, képviselő, Liga: "Mindkét vezető a saját nemzetének érdekeit tartja szem előtt. Mindketten azt akarják, hogy országuk erősebb legyen, mint az Európai Unió, amely gyakran nem a polgárai érdekeit képviseli. A hagyományos család és az illegális bevándorlás is rendkívül fontos téma mindkettejük számára. Meg vagyok győződve arról, hogy nekünk is sikerül megállítanunk az illegális migrációt, ha Viktor Orbán magyarországi példáját követjük. És ahogy mondani szokták: Isten, haza és család, reagált a miniszterelnöki látogatásra az olasz jobboldal egyik képviselője."

A magyar miniszterelnök látogatásának nem mindenki örült. Egy ellenzéki párt bohózatba illő flashmobot szervezett a parlament elé.