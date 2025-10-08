Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó

Megosztás itt:

Ilaria Salis csodával határos megmenekülésétől hangos az olasz sajtó. A szélsőbaloldali Európai Parlamenti képviselőnek ismét egy szavazattal sikerült elkerülnie a magyarországi felelősségre vonást.

30 feljelentés és rendőrségi nyomozás - ez Ilaria Salis olaszországi mérlege, és ez az, amiért Rómában a baloldalon is sokan elutasítják politikai tevékenységét. A Magyarországon életveszélyt okozó, erőszakos bűncselekményekkel vádolt antifa például 20 évig illegális lakásfoglalóként élt egy milánói ingatlanban. Rendszeresen megrongálta a Matteo Salvini vezette Liga standjait és folyamatosan összetűzésbe került a rendőrséggel is. A jobboldali olasz pártok szerint a felmentése összefüggésben lehet azzal, hogy az Európai Parlament baloldali többsége Orbán Viktort akarta büntetni a szuverenista politikája miatt.