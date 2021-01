Az olasz kormányfő kedden benyújtja lemondását

844 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 360 418-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 56 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 12 024 főre emelkedett. Az orosz oltóanyag biztonságos, és csak mínusz 20 fokon kell tárolni, ami sokkal egyszerűbb, mint a Pfizer vakcinák esetében - erről beszélt a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az orosz Szputnyik V vakcina kapcsán. Szlávik János a Kossuth Rádióban elmondta: Nem lehet kritizálni egy oltóanyagot azért, mert esetleg keletről származik, kizárólag a tudományos tényeket kell figyelembe venni. A koronavírus elleni védőoltás mielőbbi beadatására biztatta az embereket a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa Áder János köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjának hétfőn közzétett adásában. Aki szerint nincs szükség más forrás után nézni, ahol elegendő vakcinát lehet beszerezni, az elvesztette a józan eszét! - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Menczer Tamás elmondta: a brüsszeli vezetés több hibát is elkövetett: késve kötötte meg a szerződéseket és csak kis mennyiségű oltóanyagra. Mindegyik vakcina működik - jelentette ki az országos tiszti főorvos a az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília közölte: a héten több vakcinaszállítmány érkezik. A Pfizertől 36 270 ember beoltására elegendő vakcina érkezik, a Moderna pedig vasárnapra ígért további 9 ezer embernek elegendő mennyiséget. Ahogy lesz elég oltóanyag, elindulhat a tömeges oltás, és fokozatosan újra kinyithatnak a vendéglátóhelyek - mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Egyre több településen alacsony a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció - közölte a koronavirus.gov.hu. Jogosulatlanul juthatott hozzá a koronavírus elleni védőoltáshoz Hisz György, Gyöngyös baloldali polgármestere - írja a PestiSrácok.hu. A Fidesz-frakció arra szólította fel a baloldalt, hogy „vizsgálóbizottságosdi” helyett inkább a „kamuvideós Korózs Lajost” hívja vissza a parlament népjóléti bizottságának éléről. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt javasolja, „kezdeményezzenek Gyurcsányék Brüsszelben vizsgálóbizottságot”, hiszen az unióban megbukott a vakcinabeszerzés. Az Európai Uniónak nem lenne szabad eljutnia oda, hogy a pénz hatalmának és Soros Györgynek a foglyaként rabságba küldje az európai polgárokat - kommentálta Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke az Európai Bizottság döntését. Csizmadia László úgy vélekedett: „nem beszélhetünk demokráciáról, csak áldemokráciáról”, mert a bizottság nem hallgatja meg az európai polgárok véleményét. Jakab Péter lesz a Jobbik miniszterelnök-jelöltje a baloldali előválasztáson - jelentette be a pártelnök közösségi oldalán. A jobbikosok Gyurcsányra szavaznak - reagált a Fidelitas közleményben a Jakab Péter, a Jobbik pártelnöke, frakcióvezetője által közösségi oldalán közzétett videóban elmondottakra. Jelentős a szakértői hálózatok hatalma - mondta a Magyar Nemzetnek Trócsányi László, a Magyar Jogász Egylet elnöke, volt igazságügyi miniszter, Fidesz-KDNP-s EP-képviselő, hozzátéve, hogy objektív, azonos mércére volna szükség a monitoringrendszereknél. A járvány elleni harc sikeres volt 2020-ban, a gazdasági hadviselés azonban vegyes eredményt hozott - vélekedett a növekedés.hu portálon megjelent legújabb írásában Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Az ügyfelek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni hiteleiknél nem veszítik el „tiszta” adósi besorolásukat a bankoknál pusztán azért, mert a törlesztési moratóriumot választották - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. Február 1-től a minimálbér bruttó értéke 167 400 forintra, a garantált bérminimum bruttó értéke pedig 219 ezer forintra emelkedik, ami csaknem 4 százalékos béremelést jelent - mondta az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Németh Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnökét választotta egyik alelnökének a strasbourgi székhelyű Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése. Magyarország nemzeti érdeke, hogy felgyorsítsa a koronavírus elleni oltás folyamatát, és erre készen áll, a kérdés pusztán az, hogy mikor érkezik nagyobb mennyiségű oltóanyag az országba - közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a szükséges oltóanyagok biztosításhoz Magyarország nem várhat a központosított Brüsszeli beszerzésre, ez ügyben a saját döntéseit is meg kell hoznia. A globális oltási kampány felgyorsítását sürgette a koronavírus korábbinál fertőzőbb mutációi miatt António Guterres ENSZ-főtitkár. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólította az AstraZeneca oltóanyaggyártó vállalat vezérigazgatóját az unióval kötött szerződésekben foglaltak teljesítésére és a koronavírus elleni vakcina kiszállításának felgyorsítására. Sajnálkozását fejezte ki a Világgazdasági Fórum első online davosi csúcstalálkozóján az AstraZeneca brit gyógyszergyár elnök-vezérigazgatója, amiért a kormányok nem működnek együtt a világjárvány alatt, és bírálta egyes országok „önző” magatartását. A koronavírus-járvány megfékezésére megoldást a vakcinák méltányos, globális szintű elosztása jelenthet, amely nemcsak a szolidaritás okán, hanem Európa saját egészségügyi biztonsága miatt is fontos - mondta az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A világon 99,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,2 millió, a gyógyultaké 54,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Bizottság azt javasolta a tagállamoknak, hogy szigorítsák beutazási szabályaikat, hogy csökkentsék a koronavírus és mutációi terjedését az unióban. A koronavírusnak a korábbiaknál fertőzőbb variánsaitól tartva Franciaország az Európai Unió tagállamaiból tengeri vagy légi úton érkezőket is csak egy 72 órásnál nem régebbi, negatív PCR-teszt kell felmutatatása mellett engedi belépni a területére. Szerbiában is megjelent a koronavírus decemberben Nagy-Britanniában azonosított új változata, Londonból érkező utasoknál regisztrálták először - közölte a szerb közszolgálati televízió. Mától kötelező a kétméteres védőtávolság és a biztonságosabb maszk viselése Ausztriában. FFP2 maszkot kell hordani a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, piacokon, hivatalokban, rendelőkben. Ukrajnában hétfőre a megelőző napoknál jelentősen kevesebb, mintegy 2,5 ezer új beteget és ismét száz alatti elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt, az egészségügyi miniszter szerint a csökkenés az épp most lejárt szigorított karantén eredménye. Lengyelországban az elmúlt napon 2419 új koronavírus-fertőződést mutattak ki, ez a legkevesebb október eleje óta - közölte hétfőn a lengyel egészségügyi tárca. Spanyolországban a hétvégén rekord mértékben, mintegy 94 ezerrel nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Másfél hónapja nem mért alacsony szintre csökkent az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban. Oroszországban az elmúlt napon 19 290 új esettel 3 738 690-re emelkedett az igazolt koronavírusos fertőzöttek száma. Pozitívnak bizonyult Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök koronavírustesztje, de továbbra is ellátja államfői teendőit - közölte Olga Sánchez Cordero belügyminiszter. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök kedden benyújtja a lemondását Sergio Mattarella államfőnek - közölte a kormányfői hivatal. Tagadta Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában, hogy az övé lenne az a titkos palota a Fekete-tenger partján, amelyet Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus állítása szerint ő birtokol. Oroszország a belügyeibe való közvetlen beavatkozásnak tekinti a moszkvai amerikai nagykövetségnek a „zavargásokkal” kapcsolatban megjelent közleményeit - közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Szakértői tárgyalások kezdődtek a nukleáris hadászati támadófegyverekről megkötött START-3 szerződés februárban lejáró hatályának meghosszabbításáról - jelentette be Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Még mindig több mint kétmillió gyerek nem járhat iskolába a polgárháború sújtotta Szíriában, ez a szám pedig koronavírus-járvány okozta újabb nehézségek miatt vélhetően tovább emelkedett - jelentette az ENSZ Gyermekalapja. A húszi síita mozgalom tagjainak és szimpatizánsainak tízezrei tüntettek a kormányellenes húszik által uralt jemeni fővárosban, Szanaában az ellen, hogy az Egyesült Államok terrorista szervezetté nyilvánította a mozgalmat. Heves összecsapások törtek ki egy szomáliai városban a Kenyával közös határ közelében, miután az autonóm Jubaland szövetségi tagállamból származó, a kenyai védelmi erők támogatását élvező felkelők szomáliai katonai állásokra támadtak, többen meghaltak. Holttesteket emeltek ki a kelet-kínai Santung tartományban bő két hete berobbant aranybányából hétfőn, egy nappal az után, hogy tizenegy bányászt élve mentettek ki a mélyből - jelentette a helyi hatóságok közlésére hivatkozva a kínai sajtó. Legalább huszonegy ember életét vesztette és harminchárman megsérültek egy buszbalesetben Brazília déli részén. Két vendéglátóhelyet ideiglenesen bezártak a hétvégén a járványügyi szabályok megsértése miatt, e szabályok bevezetése óta összesen 119 ilyen eset volt – hangzott el az operatív törzs ülésén. Vonat gázolt halálra egy nőt Dorognál hétfő délután - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. Férfi kézilabda-vb: Spanyolország-Magyarország 36:28 Férfi kosárlabda NB I: DEAC-Zalakerámia ZTE KK 81:72 Újra Dárdai Pál lett a Hertha BSC labdarúgócsapatának vezetőedzője. A magyar válogatott Vinícius Paulo a ciprusi APOEL labdarúgócsapatához igazolt. Vay Ádám, a magyar válogatott kapusa a HC Kosice jégkorongcsapatához igazolt.