Az olasz kormány új törvényeket vezet be a mecsetek és az országban élő muszlimok ellenőrzésére + videó

Ráadásul már az egészen fiatalokat is behálózza az iszlám propaganda.

Az olasz kormány új törvényeket vezet be, amelyek segítségével szigorúbb kontroll alá vonják a mecseteket és az országban élő muszlimokat. Mint mondják, a francia példából tanulva fontos megértettni mindenkivel, hogy

Olaszországban nem az iszlám törvénye, a sharia, hanem a helyi szabályok a mérvadóak.

Olaszországban az utóbbi időben szinte naponta tartóztatnak le dzsihadizmussal vádolt bevándorlókat. Az iszlám különös figyelmet fordít Olaszországra, mert Rómát és a Vatikánt a Nyugat és a kereszténység szimbólumának tartja. E szerint az ítélet napja csak akkor jön el, amikor a muszlimok harcolnak a „rómaiak” ellen és meghódítják azt.