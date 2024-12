Megosztás itt:

Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta az Európai Unió kérésére jelentős orosz vagyont foglaltak le az uniós országokban, a legtöbbet Olaszországban. Azóta több orosz tulajdonban lévő luxus jachtot és villát is saját költségén tart fenn az Európai Unió.

A balliberális brüsszeli elit eddig is minden eszközzel támogatta a háborút, most pedig már az orosz ingatlanokból is ingóságokból származó összegeket is erre a célra fordítaná.

Az Ukrajnát támogató országok eleinte csak sisakokat beszéltek, később azonban fegyvereket és lőszereket szállítottak Kijevnek. Idén már F16-os vadászgépeket és nagy hatótávolságú rakétákat is küldtek Ukrajnába. Számos szakártő szerint ezzel egyértelműen a harmadik világháború kirobbanását kockáztatják a háborúpárti erők.