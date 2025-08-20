Az olasz jobboldal támogatja az amerikai erőfeszízéseket a háború lezárására + videó

Megosztás itt:

Trump üzletet csinál a békéből - az olasz baloldal szerint nem jó irányba haladnak a tárgyalások és állítják: sokba kerül majd a Donald Trump által közvetített béke.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint viszont óriási eredmény, hogy az Orosz Föderáció három és fél év után először nyit a béketárgyalások felé. Egy olasz terv szerint Ukrajna akkor is a NATO-szerződéshez hasonló garanciákat kaphat, ha nem léphet be az Észak-atlanti szövetségbe.

A Matteo Salvini vezette Liga szerint Európának hagynia kell az Amerikai Egyesült Államokat, hogy mielőbb tető alá hozzák a békét.