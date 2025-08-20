Keresés

2025. 08. 20. Szerda
Az olasz jobboldal támogatja az amerikai erőfeszízéseket a háború lezárására + videó

2025. augusztus 20., szerda 12:24 | HírTV

Az olasz jobboldal üdvözli és támogatja az orosz-ukrán rendezés érdekében tett amerikai erőfeszítéseket. Olasz javaslatra olyan biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna, amelyek a NATO 5-ös cikkelyéhez lennének hasonlóak. A baloldali politikusok szerint túl magas a béke ára.

Trump üzletet csinál a békéből - az olasz baloldal szerint nem jó irányba haladnak a tárgyalások és állítják: sokba kerül majd a Donald Trump által közvetített béke.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint viszont óriási eredmény, hogy az Orosz Föderáció három és fél év után először nyit a béketárgyalások felé. Egy olasz terv szerint Ukrajna akkor is a NATO-szerződéshez hasonló garanciákat kaphat, ha nem léphet be az Észak-atlanti szövetségbe.

A Matteo Salvini vezette Liga szerint Európának hagynia kell az Amerikai Egyesült Államokat, hogy mielőbb tető alá hozzák a békét.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

